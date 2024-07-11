Pentingnya Inovasi Berbasis Digital untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

PADA 2023, biaya pengobatan di Asia meningkat sebesar 11,5 persen, dan di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 13,6 persen. Peningkatan biaya di bidang layanan kesehatan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh para penyedia layanan kesehatan di seluruh dunia.

Oleh sebab itu transformasi digital dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi biaya tersebut melalui peningkatan efisiensi dan optimalisasi sumber daya. Indonesia telah mengambil langkah nyata untuk mewujudkan layanan kesehatan berbasis digital, misalnya melalui transisi skala besar ke EMR dan upaya untuk memajukan AI dan big data.

Terkait hal tersebut konferensi Hospital Management Asia 2024 akan mengangkat diskusi terkait isu ini. Mengusung tema ‘Keeping Pace with Healthcare Challenges’, konferensi ini akan mempertemukan rumah sakit di Indonesia dan mitra mereka di Asia dan sekitarnya untuk berbagi ide mengenai keberhasilan transformasi digital, dan cara memastikan ROI yang solid pada solusi kesehatan digital.