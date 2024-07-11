Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pentingnya Inovasi Berbasis Digital untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |17:07 WIB
Pentingnya Inovasi Berbasis Digital untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan
Pentingnya inovasi berbasis digital. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PADA 2023, biaya pengobatan di Asia meningkat sebesar 11,5 persen, dan di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 13,6 persen. Peningkatan biaya di bidang layanan kesehatan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh para penyedia layanan kesehatan di seluruh dunia.

Oleh sebab itu transformasi digital dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi biaya tersebut melalui peningkatan efisiensi dan optimalisasi sumber daya. Indonesia telah mengambil langkah nyata untuk mewujudkan layanan kesehatan berbasis digital, misalnya melalui transisi skala besar ke EMR dan upaya untuk memajukan AI dan big data.

Terkait hal tersebut konferensi Hospital Management Asia 2024 akan mengangkat diskusi terkait isu ini. Mengusung tema ‘Keeping Pace with Healthcare Challenges’, konferensi ini akan mempertemukan rumah sakit di Indonesia dan mitra mereka di Asia dan sekitarnya untuk berbagi ide mengenai keberhasilan transformasi digital, dan cara memastikan ROI yang solid pada solusi kesehatan digital.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/481/3073974/temuan_pil-IVMb_large.jpg
Ilmuwan Sukses Ciptakan Pil yang Manfaatnya Setara Lari 10 Kilometer, Cocok untuk Kaum Rebahan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/481/3072032/tumor_gastrointestinal-IZTj_large.jpg
Mengenal Metode Pengobatan Modern untuk Atasi Tumor Gastrointestinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/481/3066956/peneliti-sebut-gen-pelindung-rad51c-dapat-tingkatkan-risiko-kanker-payudara-dan-ovarium-10mWYSv2TH.jpg
Peneliti Sebut Gen Pelindung RAD51C Dapat Tingkatkan Risiko Kanker Payudara dan Ovarium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/481/3066756/kemenkes-inisiasi-informasi-genomik-untuk-ketahui-jenis-obat-yang-cocok-dengan-pasien-begini-cara-verifikasinya-GuiyyFGmuR.jpeg
Kemenkes Inisiasi Informasi Genomik untuk Ketahui Jenis Obat yang Cocok dengan Pasien, Begini Cara Verifikasinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/481/3066757/masyarakat-kini-bisa-ketahui-obat-yang-cocok-lewat-informasi-genomik-XHmPweTqAP.jpg
Masyarakat Kini Bisa Ketahui Obat yang Cocok Lewat Informasi Genomik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/481/3062353/kemenkes-luncurkan-portal-satudna-bank-data-kesehatan-berbasis-genomik-EzPO2VLTt5.jpg
Kemenkes Luncurkan Portal SatuDNA, Bank Data Kesehatan Berbasis Genomik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement