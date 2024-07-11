10 Aktivitas Seru Bisa Dilakukan di Bandara Changi Singapura

Banyak aktivitas seru bisa dilakukan di Bandara Changi Singapura (Foto: Instagram/@changiairport)

BANYAK aktivitas seru bisa dilakukan di Bandara Changi, Singapura. Bandara Changi, Singapura disebut sebagai bandara terbaik di Asia. Tidak hanya terkait pelayanannya menyangkut penerbangan, namun juga fasilitas pendukung yang menghibur.

Arsitekturnya nan mewah juga membuat betah meski harus menunggu lama jadwal keberangkatan. Menunggu di Bandara Changi dijamin tidak akan membosankan lantaran tersedia banyak tempat untuk melakukan aktivitas menyenangkan di sini.

Mulai lounge yang mewah untuk bersantai, arena bermain, tempat belanja, bioskop, hingga berbagai restoran dengan hidangan mantap.

Baik untuk penumpang yang sedang mengejar penerbangan maupun yang sekedar hanya ingin bermain untuk menghabiskan akhir pekan. Pengunjung bisa melakukan banyak hal seru dan nyaman di bandara yang luas serta megah ini.

Berikut 10 hal yang dapat dilakukan di Bandara Changi, Singapura, sebagaimana melansir Time Out.

1. Menonton film di bioskop

Tak perlu khawatir lagi jika tiba terlalu cepat di bandara karena pengunjung sama sekali tak akan bosan. Waktu yang panjang bisa dinikmati dengan menonton di bioskop Bandara Changi.

(Foto: Instagram/@changiairport)

Bioskop bandara ini menyediakan layar kecil di ruang tunggu yang menayangkan film-film baru dan populer dengan kursi yang amat nyaman. Bioskop ini juga buka selama 24 jam, sehingga tak perlu cemas dengan jadwal penerbangan.

2. Main perosotan raksasa

Siapa yang tidak kenal dengan perosostan fenomenal satu ini? Perosotan raksasa setinggi 12 meter ini merupakan perosotan tertinggi di dunia yang ada dalam bandara. Wisatawan harus merasakan sensasi meluncur kencang di seluncuran raksasa tersebut.

Bagi yang berminat untuk mencobanya dapat mengakses peroston ini dengan mendaftar untuk mendapatkan kartu elektronik Changi Rewards gratis. Kartu tersebut kemudian dapat ditukarkan setidaknya sekitar 10 kali meluncur di perosotan. Pasti akan menyenangkan menguji adrenalin sembari menunggu jadwal keberangkatan.

3. Panjat tebing di Climb@T3

Wahana uji nyali selanjutnya di Bandara Changi adalah Climb@T3. Di sini pendatang akan ditawarkan beragam atraksi seru yang dikelola langsung oleh The Rock School (TRS) Singapura. Terdapat fasilitas panjat tebing dan bouldering baru di Basement 3 Terminal 3.

(Foto: Instagram/@climbt3)

Anak-anak hingga dewasa berkesempatan merasakan pengalaman memanjat di dinding kelas dunia. Cobalah memanjat tembok tinggi setinggi 8 meter dengan mengikuti tantangan salah satu dari 20 rute panjat, dijamin menyenangkan.

4. Main video game dan arcade

Bingung jika transit harus ngapain? Langsung saja beranjak menuju Entertainment Corner di Terminal 4 untuk mengisi waktu luang dengan game sport di Xbox Kinect atau bernostalgia dengan mesin-mesin arcade.

Tidak hanya itu, pengunjung jauh bisa bermain tenis dan boeling serta ikut serta dalam tantangan paintball atau balap mobil virtual. Sesuai namanya, tempat ini memang pilihan tepat untuk menghibur diri selama transit.