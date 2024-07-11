Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Fakta Unik Suriname, Negara di Benua Amerika yang Banyak Dihuni Orang Jawa

Janila Pinta , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |09:08 WIB
10 Fakta Unik Suriname, Negara di Benua Amerika yang Banyak Dihuni Orang Jawa
Fakta unik Suriname, negara di benua Amerika yang banyak dihuni orang Jawa (Foto: Instagram/@surinametourism)
A
A
A

SEBANYAK 10 fakta unik Suriname, negara di benua Amerika yang banyak dihuni orang Jawa menarik untuk diulas. Suriname adalah negara kecil yang terletak di benua Amerika, tepatnya di Amerika Selatan. 

Negara ini sering disebut sebagai 'saudara jauh' Indonesia. Mengapa? Hal ini karena Suriname sendiri memiliki kedekatan dengan Nusantara di mana sebagian populasinya terdiri dari keturunan Indonesia, tepatnya suku Jawa. Keturunan Jawa berkembang signifikan di negara tersebut.

Selain sebagai negara di Amerika yang banyak dihuni orang keturunan Jawa, Suriname juga memiliki banyak fakta unik lainnya. Untuk mengenal negara ini lebih lanjut, yuk simak 10 fakta Suriname berikut, sebagaimana dikutip dari World Atlas.

1. Negara terkecil di Amerika Selatan
Suriname merupakan negara terkecil di Amerika Selatan baik dari segi luas wilayah maupun populasi penduduknya. 

Negara ini hanya memiliki luas wilayah sekitar 163.821 kilometer persegi. Sementara itu, penduduk yang tercatat lebih dari 628 ribu jiwa menurut data Worldometers tahun 2024.  

2. Memakai Bahasa Belanda sebagai bahasa resmi
Sama halnya dengan Indonesia, Suriname juga merupakan negara bekas penjajahan Belanda. Suriname mendapat kemerdekaannya pada 25 November 1975.  Pengaruh dari jajahan Belanda yang terbilang panjang, mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Belanda di kesehariannya.

Orang Suriname

(Foto: Instagram/@visitparamaribo)

Bahasa Belanda merupakan bahasa resmi di Suriname yang digunakan lebih dari 60 persen penduduk negara kecil tersebut. Sementara selebihnya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa kedua. Suriname ini adalah satu-satunya negara di luar Eropa yang menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa sehari-harinya.

3. 50 persen penduduknya menetap di ibu kota
Paramaribo adalah ibu kota Suriname. Uniknya, hampir setengah dari keseluruhan penduduk negara itu bertempat tinggal di Paramaribo. Penduduk setempat tidak begitu menyebar di wilayah lain dan cenderung terkumpul di ibu kota saja.

4. Ibu kota termasuk situs warisan dunia UNESCO
Paramaribo bukan hanya menjadi kota yang paling banyak dihuni di Suriname, tetapi kota ini juga tercatat sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Lantaran kaya akan bangunan penting bagi sejarah dan agama, Paramaribo berhasil menerima penghargaan tersebut pada tahun 2022.

 

