Pulau Wisata di Thailand Ini Larang Turis Bawa Wadah Plastik, Bisa Dicontoh Indonesia!

SEBUAH pulau wisata di Thailand selatan tampaknya sangat serius mewujudkan pariwisata hijau (green tourism). Tempat wisata itu melarang para turis membawa atau menggunakan barang atau wadah berbahan plastik di pulau tersebut.

Melansir VNExpress, larangan ini diberlakukan di pulau wisata Koh Nang Yuan, yang masyarakatnya dikenal telah mempertahankan pembatasan penggunaan plastik produk sekali pakai selama bertahun-tahun, termasuk penggunaan styrofoam.

Bukan hanya masyarakat, wisatawan pun diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya melestarikan lingkungan pulau tersebut dan melindungi terumbu karang.

Koh Nang Yuan merupakan pulau wisata yang terdiri dari tiga pulau kecil dan terhubung oleh pasir putih. Pesona pulau ini ialah keindahan alam bawah lautnya sehingga menjadi spot menyelam yang banyak digemari pengunjung. Koh Nang Yuan mampu menarik ribuan pelancong tiap harinya pada saat musim turis.

Banyak dari mereka merupakan turis asing yang ingin merasakan sensasi menyelam sambil menyaksikan keindahan terumbu karang dan ragam biota laut lainnya di Koh Nang Yuan.

Seiring ramainya wisatawan yang berkunjung, pulau tersebut juga gencar menjaga lingkungan agar tetap lestari.

Upaya yang dilakukan adalah dengan tidak mengizinkan pengunjung membawa dan menggunakan barang plastik serta styrofoam.

Mereka hanya diizinkan membawa botol minum yang dapat didaur ulang. Selama berkunjung, wisatawan akan diberikan air minum yang dikemas dalam botol kaca, bukan botol plastik.