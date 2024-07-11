Viral Jastip Foto di Puncak Rinjani Raup Rp10 Juta, Netizen: Otak Bisnisnya Jalan

Wanita buka jastip foto dan video di Puncak Gunung Rinjani (Foto: TikTok/@riskaoutdoor)

MENDAKI gunung merupakan salah satu aktivitas paling digandrungi masyarakat. Bukan hanya sekadar hobi, naik gunung juga ternyata bisa menghasilkan cuan lho.

Seperti belum lama ini viral di media sosial seorang pendaki wanita membuka jasa titip (jastip) ucapan foto dan video saat mendaki Gunung Rinjani. Pemilik akun TikTok @riskaoutdoor ini seakan menjalankan hobi sekaligus memanfaatkan peluang mendapatkan penghasilan.

Melalui akun TikTok-nya, Riska nampak mendapat ratusan customer yang ingin menggunakan jasanya. Ratusan pelanggan tersebut meminta video dan foto ucapan dari Riska yang hendak mendaki Gunung Rinjani.

"Terima kasih yang sudah jastip kemarin di Rinjani," tulis Riska dalam keterangan videonya.

Dalam video yang diunggahnya, Riska memperlihatkan jumlah orderan yang diterimanya sebanyak 110 customer.

"Project Rp10 juta. Yang jastip 110 orang dengan orderan berbeda. Ada yang jastip video, foto, ucapan, dan paket lengkap," katanya.

(Foto: TikTok/@riskaoutdoor)

Beberapa hari sebelum mendaki gunung dan mengerjakan jastip dari para pelanggannya, ia melakukan konfirmasi ulang dari orderan-orderannya itu. Kemudian mencetak foto sesuai permintaan pelanggan.

Untuk tarifnya sendiri, Riska memberlakukan harga berbeda-beda. Ada yang Rp50.000, Rp60.000 hingga Rp200.000 tergantung permintaan.

Setelah sampai di atas puncak Gunung Rinjani, Riska mulai menyelesaikan orderan sesuai dengan permintaan pelanggan.

"Di track Letter E masih sibuk pegang jastipan dan mau ngetag video. Sampai puncak enggak memikirkan foto sendiri dulu/ngonten, tapi aku utamain yang jastip," katanya.