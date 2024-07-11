Ajak Civitas Akademika UWKS Perkuat Kualitas SDM, Sandiaga: Modal Siapkan Kepemimpinan

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengajak civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Jawa Timur ikut serta meningkatkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.

Dalam sambutannya secara daring pada rapat senat terbuka sekaligus Dies Natalies ke-43 UWKS, Selasa, 9 Juli 2024, Sandi berujar bahwa dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045, diperlukan SDM yang kuat dan terampil.

Terlebih Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi, di mana sekitar 90 juta warga negara Indonesia berada dalam usia produktif.

"Ini adalah bekal yang harus kita maksimalkan dalam menyiapkan kepemimpinan dengan pilar kewirausahaan yang kuat," ucap Sandi.

Ia pun mengajak civitas akademika UWKS untuk ikut serta mempersiapkan SDM Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Sehingga bonus demografi yang dimiliki Indonesia mampu menghadirkan berbagai peluang usaha dan lapangan kerja baru.

Sandi menekankan, perguruan tinggi juga perlu menjalin kerja sama dengan industri, pemerintah, dan berbagai komunitas. Kerja sama ini diperlukan untuk memperkuat bonus demografi yang ada seoptimal mungkin.

"Perguruan tinggi berada di garda terdepan (penguatan SDM) dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya memiliki tanggung jawab yang sama untuk mempersiapkan SDM yang unggul. Oleh karena itu saya mengajak seluruh civitas akademika UWKS untuk bersama-sama Kemenparekraf mendukung visi Indonesia Emas 2045," paparnya.