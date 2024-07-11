Sandiaga Dorong Santri Pelaku UMKM Rajin Bikin Konten demi Promosikan Produk

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengimbau para pelaku UMKM di Indonesia lebih aktif dalam memproduksi konten untuk mempromosikan produk.

Tak terkecuali bagi para pelaku UMKM di lingkungan pesantren, salah satunya para santri dari Pondok Pesantren (Ponpes) Qomaruddin Gresik, Jawa Timur, yang baru-baru ini ditemuinya.

Dirinya lantas mendorong mereka untuk menghasilkan konten-konten unik, menarik, dan bermanfaat sebagai media promosi produk UMKM. Sandi menyebut, saat ini konten video pendek sangat diminati oleh masyarakat pengguna media sosial.

Hal ini harus dimanfaatkan oleh para santri semaksimal mungkin, sehingga produk UMKM yang dihasilkan santri-santri Ponpes Qomaruddin dapat dipasarkan secara digital lewat media sosial.

"Kita melihat bagaimana video pendek ini menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, bagaimana caranya kita memasarkan produk UMKM? Kita sekarang bisa menggunakan video pendek," kata Sandi saat menyapa peserta Santri Digitalpreneur Indonesia 2024 Ponpes Qomaruddin secara daring, Selasa, 9 Juli 2024.

Selain itu, kata dia, para santri juga bisa memanfaatkan fitur siaran langsung di media sosial untuk memasarkan produk-produknya.

Terlebih semenjak pandemi Covid-19, fitur ini semakin populer karena konten kreator bisa berinteraksi dengan penontonnya tanpa harus bertemu secara fisik.

Popularitas ini pun berhasil menciptakan lapangan pekerjaan baru, yaitu pemandu siaran langsung (host live streaming), dan kesempatan ini menurutnya patut dimanfaatkan oleh santri-santri Ponpes Qomaruddin.