HOME WOMEN FOOD

Resep Pangsit Ayam Kuah, Mantap Disantap ketika Sakit Tenggorokan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |20:30 WIB
Resep Pangsit Ayam Kuah, Mantap Disantap ketika Sakit Tenggorokan
Resep pangsit ayam kuah (Foto: Youtube Devina Hermawan)
BEBERAPA hari belakangan ini, kawasan Jabodetabek dilanda cuaca ekstrem.  Hal itu membuat banyak orang jatuh sakit khas musim hujan, seperti batuk, flu, dan juga sakit tenggorokan.

Biasanya saat kondisi sedang tidak sehat paling enak makan hangat, berkuah dan punya rasa gurih. Makanan hangat bisa membuat tenggorokan lebih hangat dan nyaman, salah satu contohnya seperti pangsit kuah.

Bisa loh dibuat sendiri dengan mudah di rumah, karena sebetulnya pangsit ayam kuah tidaklah terlalu sulit. Namun, jika bingung resepnya, berikut resep dan cara membuatnya seperti dikutip dari YouTube Chef Devina Hermawan, Kamis (11/7/2024)

Bahan-bahan pangsit;

300 gr paha ayam fillet

3 siung bawang putih

4 siung bawang merah

1 butir putih telur

2 sdm tapioka

1 sdm saus tiram

1 batang daun bawang

2 sdm minyak

1 ½ sdm gula pasir

1 ½ sdt garam

1 ½ sdt kaldu jamur

1/3 sdt merica

2 sdm air

Bahan kuah:

1 ½ liter air

1 sdm kaldu ayam bubuk

1/8 sdt merica

½ sdt garam

½ sdm gula pasir

Pelengkap:

nasi putih

daun bawang iris

kulit pangsit

minyak bawang putih

 

