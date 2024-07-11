Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Habiskan Liburan Sekolah ke Taman Safari Bogor, Ada Tarzan yang Siap Beraksi!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |12:20 WIB
Habiskan Liburan Sekolah ke Taman Safari Bogor, Ada Tarzan yang Siap Beraksi!
Tarzan Show hadir di Safari Malam, Taman Safari Bogor. (Foto: dok Taman Safari)
BOGOR - Safari Malam di Taman Safari Bogor akan hadir dengan kemasan berbeda di Edisi Spesial Liburan Sekolah 2024. Show yang digelar akan bertema Tarzan dan mulai dibuka mulai pukul 18:30 WIB di pelataran Rainforest Restaurant, Taman Safari Bogor, setiap Sabtu (Malam Minggu).

“Untuk show kami pusatkan di pelataran Rainforest Restaurant mulai pukul 18:30 WIB. Pengunjung sudah bisa mengurus ticketing Safari Malam ini mulai pukul 16:00 WIB,” ujar Manager Entertaintment Taman Safari Bogor Heri Mujiyanto, Jumat (5/7/2024).

Heri mengatakan, setelah show pertama, pengunjung akan diarahkan untuk menikmati suguhan Safari Journey Malam untuk melihat secara langsung interaksi satwa di malam hari.

Safari Malam


“Untuk show kedua, kami suguhkan Various Animal yang pasti bakal menarik karena pengunjung akan disuguhkan dengan atraksi seru sejumlah satwa,” ucap Heri.

Sebagai puncak acara, Safari Malam akan menyuguhkan Acrobatic Fire Dance yang akan menjadi suguhan penutupnya. Atraksi ini menjadi show yang paling ditunggu-tunggu pengunjung karena akan menampilkan aksi menegangkan permainan bara api.

Terpisah, General Manager (GM) Taman Safari Bogor Lies Yuwati mengatakan, untuk tiket Safari Malam harganya dibanderol dengan harga Rp160 ribu untuk anak di bawah 5 tahun dan Rp180 ribu untuk dewasa.

“Kami menyarankan bagi pengunjung yang menikmati libur weekend untuk extend ticket Safari Malam agar puas menikmati seluruh wahana dan suguhan show yang ada di Taman Safari Bogor,” tuturnya.

So, tertarik menikmati Safari Malam dan melihat beragam satwa berinteraksi di malam hari? Yuk, buruan pesan tiketnya dan rasakan sejuta keseruan berlibur di Taman Safari Bogor.

(Agustina Wulandari )

      
