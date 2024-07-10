Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret WAGs Prancis Erika Choperena, Wife Material Banget

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |20:04 WIB
5 Potret WAGs Prancis Erika Choperena, Wife Material Banget
WAGs Prancis Erika Choperena. (Foto: Instagram)
A
A
A

WIVES and Girlfriend (WAGs) para pemain sepakbola memang kerap menjadi sorotan banyak orang. Apalagi WAGs tim-tim besar, seperti prancis. Nah, salah satunya adalah Erika Choperena.

Istri dari penyerang Antoine Griezmann memang jarang sekali terekspos. Meskipun Antoine tidak bisa berbuat banyak setelah timnya ditekuk oleh Spanyol, tapi perempuan cantik itu memang menjadi magnet yang menarik perhatian banyak orang.

Nah, artikel berikut beberpa potret Erika Choperena yang jarang terekspos. 

Erika dan putrinya
Erika Choperena
Erika memang jarang pamer penampilannya ke depan publik, sebaliknya dia suka memperlihatkan cintanya ke anak-anak. Seperti dalam potret ini, Erika terlihat memperlihatkan kasih sayang dengan anaknya dan mereka tampak sangat dekat.

Erika di kolam renang
Erika Choperena
Di foto ini, terlihat Erika mengambil angle foto dari belakang. Meskipun menggunakan bikini, dia tak mau memperlihatkan bagian sensitifnya. 

Peluk sayang sang suami
Erika Choperena
Erika dan Antoine terlihat sangat menyayangi. Mereka pun terlihat sederhana dengan sweater oversized-nya. Di sini juga kita bisa lihat kalau Erika tak ragu tampil tanpa makeup di depan kamera.

 

Halaman:
1 2
      
