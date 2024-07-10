5 Potret Athena Lundberg, 'Dewa Perang' Yunani yang Malah Jadi Model Majalah Playboy

ATHENA Lundberg merupakan model cantik asal California. Athena Lundberg memang sudah bercita-cita menjadi Playmate “Playboy” sejak berusia 16 tahun.

Perempuan yang namanya diambil dari dewi perang Yunani ini pun akhirnya bisa mewujudkan mimpinya pada usia 19 tahun setelah berpartisipasi dalam kontes “Sexy Girls Next Door” di Playboy TV dan memenangkan kesempatan untuk menjadi Playmate. Athena pun menjadi Playmate of the Month pada edisi Januari 2006, dan juga berperan dalam film komedi romantis “Kissing Strangers.”

Selain sukses berkarier di dunia model, Athena Lundberg juga aktif di media sosialnya. Berikut beberapa potret cantiknya seperti dilansir dari akun Instagram pribadinya @athenawnelle.

Tampil Elegan dengan Outer Floral



Di potret pertamanya Athena Lundberg saat berada di San Diego, California dengan mengenakan outfit one set berwarna serba gold serta dipadukan dengan outer bermotif floral yang lengkap dengan kacamata frame kotak sebagai pemanisnya yang membuat ia terlihat elegan dan kece.

Lingerie Orange



Athena Lundberg tampil mempesona dengan mengenakan lingerie berwarna orange yang dipadukan dengan celana pendek berwarna hijau bermotif bunga. Dengan rambut blondenya yang digerai tampak ia seperti sedang berpose di pantai dengan latar bebatuan.

Trendy dengan Kacamata



Potret Athena Lundberg kali ini saat ia berada di Joshua Tree National Park tampak ia terlihat tampil trendy dengan mengenakan kaos crop top dipadukan dengan celana denim pendek serta ditambah kacamata dan fedora hat. Tidak lupa sebagai pelengkapnya ia juga mengenakan sneakers high cut berwarna putih.