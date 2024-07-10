Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Jastip Foto di Puncak Gunung Rinjani, Bisa Cuan Sampai Rp10 Juta Loh

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |08:09 WIB
Viral Jastip Foto di Puncak Gunung Rinjani, Bisa Cuan Sampai Rp10 Juta Loh
Viral Jastip Pendaki Gunung. (Foto: TikTok)
A
A
A

BARU-BARU ini viral jasa joki Strava untuk olahraga lari, ternyata jasa tersebut tidak hanya untuk olahraga lari loh. Terbaru, postingan seorang netizen memaparkan bahwa dia membuka jasa titip foto di puncak gunung.

Pendaki wanita ini mengaku membuka jasa titip (jastip) ucapan foto dan video saat mendaki Gunung Rinjani. Pemilik akun TikTok @riskaoutdoor ini seakan menjalankan hobi sekaligus memanfaatkan peluang mendapatkan penghasilan.

Melalui akun TikToknya, Riska nampak mendapat ratusan customer yang ingin menggunakan jasanya. Ratusan pelanggan tersebut meminta video dan foto ucapan dari Riska yang hendak mendaki Gunung Rinjani.

Viral Naik Gunung

"Terima kasih yang sudah jastip kemarin di Rinjani," tulis Riska dalam keterangan videonya.

Dalam video yang diunggahnya, Riska memperlihatkan jumlah orderan yang diterimanya sebanyak 110 customer.

"Projek 10 juta. Yang jastip 110 orang dengan orderan berbeda. Ada yang jastip video, foto, ucapan, dan paket lengkap," katanya.

Beberapa hari sebelum mendaki gunung dan mengerjakan jastip dari para pelanggannya, ia melakukan konfirmasi ulang dari orderan-orderannya itu. Kemudian mencetak foto sesuai permintaan pelanggan.

Viral Naik Gunung

Untuk tarifnya sendiri, Riska memberlakukan harga berbeda-beda. Ada yang Rp50.000, Rp60,000 hingga Rp200.000 tergantung permintaan. Setelah sampai di atas puncak Gunung Rinjani, Riska mulai menyelesaikan orderan sesuai dengan permintaan pelanggan.

"Di track Letter E masih sibuk pegang jastipan dan mau ngetag video. Sampai puncak nggak memikirkan foto sendiri dulu/ngonten, tapi aku utamain yang jastip," katanya.

Bahkan saat perjalanan turun, ia masih sibukan dengan foto-foto untuk jastip tersebut. Ia pun mulai mengedit foto dan video yang kemudian mengirimnya kepada pelanggannya satu per satu.

 

Halaman:
1 2
      
