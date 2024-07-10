Viral Kejutan dari Guru untuk Perpisahan Anak SD Ini Bikin Terharu, Netizen: Sederhana dan Berkesan

PERAYAAN kelulusan atau perpisahan sekolah bak sudah menjadi sebuah tradisi di dunia pendidikan Tanah Air. Biasanya, momen kelulusan sekolah dirayakan dengan mengadakan berbagai kegiatan. Mulai dari mencoret-coret seragam, hingga melakukan studi tour bersama ke luar kota.

Namun, baru-baru ini viral di media sosial video yang menampilkan aksi seorang guru sekolah dasar (SD) yang mengadakan perayaan alias momen perpisahan kelulusan sekolah yang anti mainstream.

Pasalnya, alih-alih mengajak study tour, sang guru justru menyiapkan makan siang nan spesial untuk siswa-siswinya di dalam kelas. Guru tersebut bahkan telah menyiapkan santapan makan siang nan spesial yang telah tersusun rapi tersebut di atas meja, dan menyulap kelas tersebut bak di restoran.

Terlihat berbagai jenis lauk pauk hingga buah-buahan telah tersaji di atas meja tersebut. Sang guru lantas memberikan kejutan dengan menutup mata para siswa-siswinya dengan kain. Siswa-siswi SD tersebut lantas berbaris rapi sambil berjalan menuju ke arah kelas dituntun oleh si guru.