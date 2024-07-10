Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Kejutan dari Guru untuk Perpisahan Anak SD Ini Bikin Terharu, Netizen: Sederhana dan Berkesan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |07:08 WIB
Viral Kejutan dari Guru untuk Perpisahan Anak SD Ini Bikin Terharu, Netizen: Sederhana dan Berkesan
Viral Momen Kelulusan Anak SD. (Foto: X)
A
A
A

PERAYAAN kelulusan atau perpisahan sekolah bak sudah menjadi sebuah tradisi di dunia pendidikan Tanah Air.  Biasanya, momen kelulusan sekolah dirayakan dengan mengadakan berbagai kegiatan. Mulai dari mencoret-coret seragam, hingga melakukan studi tour bersama ke luar kota.

Namun, baru-baru ini viral di media sosial video yang menampilkan aksi seorang guru sekolah dasar (SD) yang mengadakan perayaan alias momen perpisahan kelulusan sekolah yang anti mainstream.

Pasalnya, alih-alih mengajak study tour, sang guru justru menyiapkan makan siang nan spesial untuk siswa-siswinya di dalam kelas. Guru tersebut bahkan telah menyiapkan santapan makan siang nan spesial yang telah tersusun rapi tersebut di atas meja, dan menyulap kelas tersebut bak di restoran. 

Terlihat berbagai jenis lauk pauk hingga buah-buahan telah tersaji di atas meja tersebut. Sang guru lantas memberikan kejutan dengan menutup mata para siswa-siswinya dengan kain. Siswa-siswi SD tersebut lantas berbaris rapi sambil berjalan menuju ke arah kelas dituntun oleh si guru. 

Viral Merayakan Kelulusan

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/612/3038574/viral_souvennir_pernikahan-4VKo_large.jpg
Viral Pengantin Kasih Souvenir Tanaman Hidup, Netizen: Berguna Puluhan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/612/3038030/viral_turis_bule-WODN_large.jpg
Viral Bule Ini Panik 'Dipalak' Anak-Anak ketika Naik Becak Elektronik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/612/3037519/viral_tukang_bakso-lnjr_large.jpg
Viral Penjual Bakso Mirip Suneo di Kartun Doraemon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/612/3036230/viral_anak_sd-P0YI_large.jpg
Viral Kisah Haru di Balik Tas Sekolah yang Dikirim Tepat di Hari Ayahnya Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/612/3035863/viral_pohon_pisang-jYdH_large.jpg
Viral Pohon Pisang Punya Ratusan Buah, Netizen: Punya Upin dan Ipin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/612/3035350/viral_anak_sd-YhXF_large.jpg
Miris, Anak SD Ini Harus Pakai Sandal ke Sekolah karena Tak Mampu Beli Sepatu 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement