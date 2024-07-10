Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Marine Lloris, WAGs Cantik Timnas Prancis yang Punya Senyum Manis

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |21:03 WIB
Potret Marine Lloris, WAGs Cantik Timnas Prancis yang Punya Senyum Manis
WAGs Prancis Georgina Irwin. (Foto: Instagram)
A
A
A

TIMNAS Prancis harus tersingkir dari gelaran Euro setelah kalah dari Timnas Spanyol  2-1. Sempat unggul di menit-menit awal, Prancis akhirnya harus mengakui keunggulan Spanyol di babak semi final ini.

Memang setiap Euro bukan hanya para pemain di lapangan saja yang menjadi sorotan, wife and girlfriends alias WAGs yang cantik dan seksi pun cukup kerap menjadi salah daya tarik dalam gelaran sepak bola ini.  Salah satunya adalah sosok cantik Marine Lloris, istri dari penjaga gawang Timnas Prancis Hugo Lloris. 

Meskipun Hugo tak lagi tampil di Euro kali ini, tapi istri mantan kapten Timnas Prancis tersebut masih tetap dikagumi banyak orang. Berikut beberapa potret cantiknya, seperti dilansir dari akun Instagram pribadinya, @llorismarine_off.

Seksi dengan bikini
Marine Lloris
Marine terlihat tengah bersantai bersama kedua putrinya di kolam renang. Dalam foto ini, Marine terlihat mengenakan bikini two piece model bandeau merah. Selain itu, dia juga memakai kacamata hitam yang tak hanya menghalau sinar matahari, tetapi juga membuat gaya seksinya makin kece.

Cute dengan rambut kepang
Marine Lloris
Kali ini Marine terlihat tampil dengan gaya rambut yang berbeda, dia meilih kepang dua yang membuat tampilannya terlihat cute. Ditambah dengan kacamata hitam, gayanya terlihat stylish.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
