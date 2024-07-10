Tak Cuma untuk Buat Kue, Ini 7 Manfaat Lain Baking Soda

BAKING soda memang dikenal sebagai salah satu bumbu untuk memasak. Tapi, ternyata baking soda juga memiliki manfaat lain yang belum banyak diketahui orang, seperti untuk perawatan tubuh dan membersihkan sayuran.

Apa gunanya baking soda selain untuk membuat kue? Berikut 10 manfaat baking yang bisa digunakan di rumah selain untuk memasak seperti dilansir dari .

Menghilangkan bau mulut (obat kumur)

Anda bisa menggunakan baking soda secara rutin untuk menghilangkan bau mulut. Masukkan setengah sendok teh soda kue ke dalam gelas yang berisi setengah air panas, lalu bilas mulut Anda dengan cairan tersebut.

Baking soda mengandung sifat antibakteri yang dapat mencegah tumbuhnya bakteri penyebab bau mulut, sehingga membuat nafas Anda kembali segar.

Membersihkan buah dan sayur dari pestisida

Menggunakan soda kue pada buah dan sayur dapat membantu menghilangkan lapisan pestisida pada buah dan sayur. Caranya sangat sederhana, rendam buah dan sayur dalam larutan baking soda selama 10-15 menit.

Memutihkan gigi

Salah satu manfaat memanggang adalah membantu memecah plak dan mencegah pertumbuhan bakteri penyebab gigi menguning. Caranya sederhana, cukup campurkan baking soda dengan pasta gigi. Oleskan campuran tersebut pada sikat gigi dan gosok gigi seperti biasa.

Namun, cara ini sebaiknya dihindari oleh mereka yang memiliki gigi dan gusi sensitif. Sebab, penggunaan baking soda pada gusi dan gigi sensitif justru dapat memicu gusi dan email gigi menjadi lebih sensitif.

Meredakan Asam Lambung

Ternyata Baccarat juga bisa meredakan refluks asam lambung, serta meredakan rasa panas di perut akibat naiknya asam lambung. Caranya cukup dengan menambahkan 1 sendok teh baking powder ke dalam segelas air, tunggu hingga bubuk putih pada baking powder larut, lalu minum airnya.

Namun, jangan menggunakan baking soda setelah minum obat. Tunggu lebih dari dua jam hingga tubuh menyerap obat dengan baik.