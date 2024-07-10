Wajah Puncak Bogor Makin Cakep, Netizen: Jadi Pengen ke Sana

Pemindahan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Puncak Bogor, Jawa Barat, sempat membuat penolakan. Meski demikian, pemerintah setempat pun tetap me-relokasi para pedagang.

Pasca-pemindahan tersebut, ternyata membuat pemandangan Puncak semakin terlihat cakep. Suasana asri dan sejuk mendapat decak kagum netizen.

Momen keindahan puncak seperti diunggah dalam akun TikTok, @findadventure_puncak.

Wajah Puncak Bogor Makin Cakep, Netizen Jadi Pengen ke Sana (Foto: TikTok @findadventure_puncak)

“Wajah baru Puncak Bogor, yang dulu kita kenal dan berada di benak kita kini telah berubah. Keindahannya tetap sama, tetap membuat penasaran untuk dijelajah, namun dengan sentuhan yang lebih baru,” tulis akun itu dikutip Selasa (9/7/2024).

Video tersebut memerlihatkan betapa indahnya wilayah Gunung Mas, Puncak Bogor yang kini terlihat bersih dan tertata rapi. Pemandangan Puncak yang hijau dengan pemandangan gunung yang memukau kini terlihat jelas oleh para wisatawan.