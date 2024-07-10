Viral Souvenir Unik Pernikahan Carissa Putri, Netizen: Anti Mubazir

CARISSA Putri resmi dipersunting oleh kekasihnya Sandro Fahdhipa. Pasangan ini menggelar pesta pernikahan di InterContinental Jakarta, Pondok Indah Jakarta Selatan.

Banyak tamu undangan yang membagikan serba serbi pernikahan Carissa dan Sandro. Salah satunya adalah souvenir yang selalu membuat banyak orang penasaran.

Rupanya pasangan ini memiliki ide unik untuk memberi kenang-kenangan di hari bahagianya. Carissa dan Sandro memilih memberikan tas anyaman kecil yang biasa digunakan untuk berbelanja di pasar.

Tak sampai disitu saja, mereka juga menyuguhkan berbagai sayur mayur dan buah-buahan untuk para tamu bawa pulang. Buah tangan ini pun bisa disimpan di dalam tas anyaman tersebut.

Selebgram Keanu Agl pun membagikan momen saat dirinya mengambil souvenir tersebut. Dia seakan takjub dengan souvenir pernikahan yang tidak biasa itu.

Keanu pun membagikan beberapa sayur mayur dan buah yang jadi souvenir pernikahan Carissa dan Sandro. Mulai dari wortel, cabai, bunci, jagung, terong jeruk, salak, dan masih banyak lagi. Semua buah dan sayur itu ditata di keranjang yang ditata rapi di dalam peti.

"Eh di sini bisa ambil buah dikasih keranjang kayak gini lucu banget," ujar Keanu dari video itu dan kembali diunggah dari akun gosip @rumpi_gosip.