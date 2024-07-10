Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Souvenir Unik Pernikahan Carissa Putri, Netizen: Anti Mubazir

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |08:07 WIB
Viral Souvenir Unik Pernikahan Carissa Putri, Netizen: Anti Mubazir
Viral Souvenir Pernikahan Carissa Putri. (Foto: Instagram)
A
A
A

CARISSA Putri resmi dipersunting oleh kekasihnya Sandro Fahdhipa. Pasangan ini menggelar pesta pernikahan  di InterContinental Jakarta, Pondok Indah Jakarta Selatan.

Banyak tamu undangan yang membagikan serba serbi pernikahan Carissa dan Sandro. Salah satunya adalah souvenir yang selalu membuat banyak orang penasaran.

Rupanya pasangan ini memiliki ide unik untuk memberi kenang-kenangan di hari bahagianya. Carissa dan Sandro memilih memberikan tas anyaman kecil yang biasa digunakan untuk berbelanja di pasar.

Viral Souvennir Pernikahan

Tak sampai disitu saja, mereka juga menyuguhkan berbagai sayur mayur dan buah-buahan untuk para tamu bawa pulang. Buah tangan ini pun bisa disimpan di dalam tas anyaman tersebut.

Selebgram Keanu Agl pun membagikan momen saat dirinya mengambil souvenir tersebut. Dia seakan takjub dengan souvenir pernikahan yang tidak biasa itu.

Keanu pun membagikan beberapa sayur mayur dan buah yang jadi souvenir pernikahan Carissa dan Sandro. Mulai dari wortel, cabai, bunci, jagung, terong jeruk, salak, dan masih banyak lagi. Semua buah dan sayur itu ditata di keranjang yang ditata rapi di dalam peti.

"Eh di sini bisa ambil buah dikasih keranjang kayak gini lucu banget," ujar Keanu dari video itu dan kembali diunggah dari akun gosip @rumpi_gosip.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/612/3038574/viral_souvennir_pernikahan-4VKo_large.jpg
Viral Pengantin Kasih Souvenir Tanaman Hidup, Netizen: Berguna Puluhan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/612/3038030/viral_turis_bule-WODN_large.jpg
Viral Bule Ini Panik 'Dipalak' Anak-Anak ketika Naik Becak Elektronik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/612/3037519/viral_tukang_bakso-lnjr_large.jpg
Viral Penjual Bakso Mirip Suneo di Kartun Doraemon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/612/3036230/viral_anak_sd-P0YI_large.jpg
Viral Kisah Haru di Balik Tas Sekolah yang Dikirim Tepat di Hari Ayahnya Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/612/3035863/viral_pohon_pisang-jYdH_large.jpg
Viral Pohon Pisang Punya Ratusan Buah, Netizen: Punya Upin dan Ipin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/612/3035350/viral_anak_sd-YhXF_large.jpg
Miris, Anak SD Ini Harus Pakai Sandal ke Sekolah karena Tak Mampu Beli Sepatu 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement