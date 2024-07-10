Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Benarkah Uban Bisa Bikin Kepala Terasa Gatal?

Dita Pramesti, 10 Juli 2024, 22:40 WIB
Benarkah Uban Bisa Bikin Kepala Terasa Gatal?
Benarkah Uban Bisa Bikin Kepala Terasa Gatal? (Foto: Freepik)
BENARKAH Uban Bisa Bikin Kepala Terasa Gatal? Uban atau rambut yang memutih, adalah hal alami yang biasanya muncul seiring bertambahnya usia. Walau pun sering dianggap sebagai tanda penuaan, beberapa orang bisa memiliki uban di usia muda karena faktor genetik atau kondisi medis tertentu.

Salah satu keluhan yang sering muncul terkait dengan uban adalah rasa gatal pada kulit kepala. Namun, benarkah uban bisa menyebabkan kepala terasa gatal? Mengutip dari Hello Doctor Philippines, Rabu (10/7/2024), dikatakan bahwa uban tidak secara langsung menyebabkan gatal.

Harus memahami terlebih dahulu berbagai penyebab gatal pada kulit kepala, karena rasa gatal di kulit kepala (scalp pruritus) bisa muncul dari berbagai kondisi.

Benarkah Uban Bisa Bikin Kepala Terasa Gatal? (Foto: Unsplash)
Benarkah Uban Bisa Bikin Kepala Terasa Gatal? (Foto: Unsplash)

Salah satu penyebab utamanya adalah dermatitis seboroik, yaitu gangguan kulit yang mempengaruhi kulit kepala dan menyebabkan gatal, atau kerak tebal yang bisa menempel pada batang rambut. Gejala dermatitis seboroik bisa semakin parah saat seseorang mengalami stres.

 

