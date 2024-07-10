Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Viral Tren Cairan Infus Dijadikan Toner Wajah, Netizen : Pengusaha Skincare Ketar-ketir

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |14:30 WIB
Viral Tren Cairan Infus Dijadikan Toner Wajah, Netizen : Pengusaha Skincare Ketar-ketir
Viral Tren Cairan Infus Dijadikan Toner Wajah (Foto: TikTok @whuzdat)
A
A
A

SETIAP hari ada saja  tren yang ‘nyeleneh’ di sosial media,  ramai di kalangan netizen. Salah satu contohnya baru-baru ini konten video terkait tren penggunaan cairan infus jenis NaCl 0,9 persen sebagai toner wajah belakangan viral di media sosial. 

Ya, Anda tak salah membaca kok! Beberapa pengguna yangt terlihat dalam  konten tersebut mengklaim, bahwa cairan infus sebagai skincare bisa membuat kulit wajah jadi lebih glowing,  hingga menghilangkan jerawat.

Bahkan, di kolom komentar konten itu juga diramaikan dengan klaim serupa. Tak sedikit warganet yang mengaku bahwa kulit mereka bisa mulus kembali dari jerawat dan beruntusan, berkat cairan infus yang dijadikan toner tersebut.

Konten video terkait penggunaan infus jenis NaCl 0,9 persen yang dipakai sebagai toner wajah itu salah satunya dibagikan oleh akun TikTok @whuzdat. 

Konten yang hingga saat ini sudah mendapatkan penayangan kurang lebih hingga 2,4 juta kali  itu memperlihatkan saat dirinya menggunakan cairan infus sebagai salah satu rangkaian skincare treatment dirinya.

Sang netizen dalam video  tersebut juga secara gamblang menyebutkan sebagai keterangan unggahan, bahwa ia menggunakan cairan infus sebagai toner wajah.

Viral infus jadi toner

“Gak nyangka toner gw sekarang air infusss,” tulis @whuzdat. 

 

Halaman:
1 2 3
      
