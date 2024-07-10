Lagi Viral di TikTok, Begini Desain Nail Art Floral 3D

BELAKANGAN ini pola bunga 3D mendominasi tren nail art, khususnya pola bunga anggrek. Tren ini pun tengah ramai di media sosial TikTok.

Belakang ini, nail art atau seni kuku memang sangat banyak bermunculan. Tren baru muncul dari tekstur krom, pancaran aura, ukiran cangkang, dan bunga 3D yang terbuat dari gel, akrilik, bahkan lem berlian.

Tren ini mengubah desain kuku salon klasik menjadi sesuatu yang lebih hiper-realistis dan efektif. Tren ini dimulai pada awal musim semi, ketika gurun pasir mulai menghijau, menginspirasi bunga-bunga yang tumbuh tidak hanya di tanah, tetapi juga di paku, tas, dan bahkan tubuh.

Jonathan Anderson dari Loewe memperkenalkan anthurium sensual sebagai aksesori utama untuk SS23, yang dikenakan oleh selebriti seperti Zendaya, Taylor Russell, Adwoa Aboah, Dakota Fanning, dan Emily Ratajkowski.

Mawar bermekaran di mana-mana - menghiasi gaun tipis Simone Rocha, gaun hitam Sandy Liang, dan anting-anting emas dan perak Palomo Spanyol - batang dan semuanya.