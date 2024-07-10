Siswa di Klaten Meninggal Akibat Sengatan Listrik, Ini Alasan Tubuh yang Basah Mudah Kesetrum

KETUA OSIS SMA N Cawas, di Klaten, Jawa Tengah, Fadjar Nugraha meninggal usai diceburkan temannya ke kolam ikan di sekolah. Malang, saat akan naik, Fadjar menginjak setrum yang membuatnya meninggal dunia.

Belajar dari peristiwa tersebut, kejadian yang menimpa Fadjar Nugraha bisa dihindari apabila tubuh yang basah tidak menyentuh benda yang dialiri listrik. Sebab tubuh yang basah bisa menjadi konduktor yang baik apabila bersentuhan dengan aliran listrik.

Melansir Sabanci Universitesi, Rabu (10/7/2024) tingkat keparahan dan efek sengatan listrik bergantung pada sejumlah faktor, seperti jalur yang melalui tubuh, jumlah arus listrik, lamanya waktu paparan, dan apakah kulit basah atau kering.

Air adalah penghantar listrik yang baik, memungkinkan arus mengalir lebih mudah dalam kondisi basah dan melalui kulit basah. Efek syok dapat berkisar dari rasa kesemutan, luka bakar parah, hingga serangan jantung. Jumlah arus listrik yang menyengat tubuh dengan durasi kejutan satu detik bisa menyebabkan rasa sakit hingga kematian.

Sebagian besar rangkaian listrik, dalam kondisi normal, dapat menyediakan aliran arus hingga 20.000 miliampere. Artinya, bisa membuat seseorang mengalami serangan jantung, luka bakar serius, dan kemungkinan kematian.

Jadi, saat tubuh seseorang basah, air di kulitnya mengurangi daya tahan tubuhnya sehingga memudahkan aliran listrik dan berpotensi menimbulkan bahaya. Potensi bahaya sengatan listrik saat basah antara lain sengatan listrik, luka bakar, bahkan kematian.

Sengatan listrik dapat menyebabkan kejang otot, kesulitan bernapas, dan serangan jantung. Luka bakar dapat terjadi akibat aliran listrik ke seluruh tubuh, dan dalam kasus yang parah, sengatan listrik dapat berakibat fatal.

Untuk melindungi diri dari sengatan listrik saat basah, penting untuk menjauhi sumber listrik potensial, seperti stopkontak, peralatan, dan kabel listrik. Jika harus bekerja dengan listrik saat basah, pastikan untuk memakai alat pelindung yang tepat dan gunakan alat dengan pegangan berinsulasi.