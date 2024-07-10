Berapa Durasi Ideal Jalan Kaki Setiap Hari agar Badan Tetap Sehat dan Bugar?

JALAN kaki adalah bentuk olahraga serbaguna yang telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari bagi banyak orang. Aktivitas fisik ini paling mudah dilakukan oleh berbagai kalangan, sehingga membuatnya menjadi pilihan yang populer dan praktis.

Banyak dari kita yang menghitung durasi berjalan dalam hitungan menit atau kilometer setiap hari. Padahal, terdapat durasi ideal yang dapat membantu seseorang mencapai kesehatan optimal melalui jalan kaki.

Dengan durasi ideal ini, seseorang dapat menjadikannya sebagai patokan saat melakukan aktivitas fisik tersebut. Dengan demikian, seseorang tidak perlu lagi menghitung waktu secara detail setiap kali berjalan kaki.

Melansir dari Times Entertainment pada Kamis (11/7/2024), durasi ideal jalan kaki setiap hari dapat bervariasi berdasarkan tujuan kesehatan individu, tingkat kebugaran, dan faktor gaya hidup.

Namun, untuk mendapatkan manfaat kesehatan secara optimal, disarankan untuk melakukan jalan kaki dengan intensitas sedang setidaknya 30 menit hampir setiap hari dalam seminggu.

Berdasarkan pedoman dari otoritas kesehatan seperti American Heart Association dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), jumlah durasi ini setara dengan sekitar 150 menit per minggu.

Selanjutnya, memulai jalan kaki dengan singkat selama 20-30 menit dan secara bertahap meningkatkan durasi serta intensitasnya, dapat membantu membangun stamina hingga mencegah cedera.

Untuk itu, individu yang telah aktif dapat memperoleh manfaat dari jalan kaki yang lebih lama, misalnya 45-60 menit atau lebih, yang mungkin menggabungkan interval atau segmen dengan kecepatan lebih cepat untuk meningkatkan tantangan.

Bahkan, American Heart association merekomendasikan untuk aktif setidaknya 300 menit atau sekitar lima jam per minggu untuk mendapatkan lebih banyak manfaatnya. Berikut adalah beberapa manfaat jalan kaki bagi kesehatan tubuh.

1. Kesehatan Jantung

Jalan kaki secara teratur dapat membantu meningkatkan detak jantung, meningkatkan sirkulasi, dan menurunkan tekanan darah serta kadar kolesterol.

2. Manajemen Berat Badan

Jalan kaki dapat membakar kalori dan berkontribusi terhadap penurunan atau pemeliharaan berat badan jika dikombinasikan dengan diet seimbang.