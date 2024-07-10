Kisah Crazy Rich India Anant Ambani Pernah Turunkan Berat Badan hingga 108 Kilogram dalam 18 Bulan

CRAZY rich India Anant Ambani belum lama ini menggelar nikahan super mewah dengan mengundang Justin Bieber dan Rihanna. Tentunya hal ini menarik perhatian dunia, sebab biaya yang dikeluarkan mencapai miliaran untuk mengundang dua penyanyi top dunia tersebut.

Sebelumnya, Anant Ambani juga sempat menghebohkan jagad maya. Setelah sukses menurunkan berat badannya hingga 108 Kg dalam 18 bulan pada 2016. Sayangnya kini berat badan Anant Ambani kembali terlihat bertambah.

Putra bungsu dari raja bisnis Mukesh Ambani asal India ini terlihat pada foto upacara pertunangan Anant Ambani yang diunggah di media sosial. Pada 2016 perjalanan penurunan berat badan Anant Ambani sempat menginspirasi banyak orang untuk mengutamakan hidup sehat, terutama bagi orang-orang yang memiliki masalah berat badan.

Dalam sebuah wawancara, ibunya, Nita Ambani membagikan bahwa Anant Ambani tidak melakukan operasi apapun, dan hanya murni melakukan diet ketat dan rutin berolahraga untuk menurunkan berat badan.

Merangkum dari berbagai sumber pada Rabu (10/3/2024), transformasi penurunan berat badan ini dilakukannya dengan melakukan olahraga selama lima sampai enam jam setiap harinya. Hal ini diikuti dengan melakukan yoga, angkat beban, functional training, berjalan hingga 21 kilometer, dan olahraga kardio.

Selain olahraga, Anant Ambani juga mengimbanginya dengan menjaga pola makan seperti mengonsumsi makanan yang rendah kalori, rendah lemak, tinggi protein, dan bebas gula. Setiap harinya dia mengonsumsi antara 1200 hingga 1400 kalori per harinya. Dia juga sepenuhnya pantang mengonsumsi makanan junk food atau siap saji demi menurunkan berat badannya.

Namun hal ini tampak berubah pada unggahan foto pertunangannya baru-baru ini. Dalam unggahan tersebut, Anant Ambani terlihat kembali menaikkan berat badannya. Alasan dibalik naiknya berat badan Anant Ambani adalah dikarenakan pemberian steroid sebagai pengobatan asma. Hal tersebut pun dibenarkan oleh sang ibu, Nita Ambani.

“Anant menderita asma parah, jadi kami harus memberinya banyak steroid. Dia menderita obesitas. Oleh karena itu pengobatan asma menghasilkan banyak penambahan berat badan,” ujarnya dalam sebuah wawancara pada 2017.

Meskipun tidak ada obat yang dapat menyembuhkan asma secara pasti, namun untuk mengurangi gejalanya dapat ditangani dengan menggunakan berbagai perawatan seperti inhaler dan steroid. Pemberian steroid pada penyakit asma memang dapat menyebabkan penambahan berat badan.