Profil dr Tony Setiobudi, Dokter Asing Asal Indonesia di Mount Elizabeth Hospital Singapura

PROFIL dr Tony Setiobudi, dokter asing asal Indonesia di Mount Elizabeth Hospital Singapura menarik untuk di ulas. Dokter Tony Setiobudi adalah seorang ahli bedah ortopedi terkemuka asal Indonesia yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura.

Di sana, dia berspesialisasi dalam menangani berbagai kondisi tulang belakang, seperti nyeri punggung bawah, skoliosis, cakram terpeleset, linu panggul, stenosis tulang belakang, dan ankylosing spondylitis.

Berkat keahliannya tersebut, dr Setiobudi dapat melakukan operasi besar pada tulang belakang, seperti koreksi skoliosis, koreksi punggung bungkuk, dan operasi tumor tulang belakang.

Melansir dari berbagai sumber pada Rabu (10/7/2024), dr Tony Setiobudi telah berpraktik medis sejak 2004 dalam menanani berbagai masalah tulang dan persendian ini. Dia menangani berbagai masalah ortopedi dan tulang belakang dengan metode non-operatif terlebih dahulu.

Namun, jika pengobatan non-operatif tidak memberikan hasil yang memadai dan terdapat indikasi klinis yang jelas, pembedahan akan dipertimbangkan sebagai langkah selanjutnya.

Sebelum bekerja di Rumah Sakit Mount Elizabeth, dr Setiobudi adalah seorang konsultan ahli bedah ortopedi di Rumah Sakit Umum Ng Teng Fong (NTFGH) dan Rumah Sakit

Alexandra, tempat di mana dia melatih dokter junior di departemen bedah ortopedi. Selama di NTFGH, dr Setiobudi juga berperan sebagai konsultan tamu ahli bedah tulang belakang.

Selanjutnya, dr Tony Setiobudi merupakan lulusan sarjananya di Flinders University, Adelaide, Australia Selatan. Setelah itu, dia kemudian menjalani pelatihan spesialis lanjutan di bidang bedah ortopedi dan menjadi anggota Royal College of Surgeons of Edinburgh, Inggris.

Beliau bahkan juga sempat menerima penghargaan Health Manpower Development Plan dari Kementerian Kesehatan Singapura untuk menjalani pelatihan lebih lanjut di bidang bedah tulang belakang di Brisbane, Australia. Selain itu, dia juga pernah mengajar mahasiswa kedokteran di Universitas Queensland sebagai dokter klinis.

Kini, dr. Setiobudi menjabat sebagai dosen senior klinis di National University of Singapore. Sebelumnya, dia telah bekerja di berbagai rumah sakit ternama di Singapura, seperti National University Hospital, Tan Tock Seng Hospital, Singapore General Hospital, dan KK Women’s and Children’s Hospital. Oleh karena itu, pada 2015 dia menerima penghargaan pelayanan panjang.

Selanjutnya, pada 2016, dr Tony Setiobudi mendirikan Klinik Bedah Tulang Belakang Ortopedi Spring Home. Awalnya, klinik ini berlokasi di Mount Elizabeth Hospital di Orchard, tempat dr Tony dan tiga dokter lainnya berpraktik. Namun, kemudian klinik ini dipindakan ke Paragon Medical Centre untuk meningkatkan kenyamanan bagi para pasiennya.