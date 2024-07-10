Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pertama Kali dalam Sejarah, Arab Saudi Izinkan Wanita Ganti Kiswah Kakbah

Janila Pinta , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |16:04 WIB
Arab Saudi izinkan wanita ganti kiswah Kakbah (Foto: Saudi Moments)
SEJARAH baru tercipta dalam upacara penggantian kiswah Kakbah tahun ini. Upacara suci ini menjadi lebih istimewa lantaran partisipasi pertama kalinya kaum hawa dalam perhelatan tersebut.

Melansir Saudi Moments, pertama kalinya Kerajaan Arab mengizinkan keikutsertaan perempuan dalamupacara penggantian kiswah Kakbah. 

Perempuan Saudi yang beruntung itu merupakan bagian dari Otoritas Umum Perawatan Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka secara simbolis menandai keterlibatan wanita dalam ritual agung ini.

Penggantian kiswah bangunan yang merupakan kiblat kaum muslimin ini biasanya hanya dilakukan oleh kaum pria. 

Kali ini wanita secara aktif membantu dalam persiapan upcaranya. Misalnya membantu dalam mengangkut dan menyerahkan bagian-bagian kiswah kepada pekerja sebelum kain hitam bercorak emas dan perak itu dimuat ke dalam kendaran dan diangkut ke Masjidil Haram.

 

Halaman:
1 2
      
