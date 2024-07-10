Atasi Overtourism, Amsterdam Larang Kapal Pesiar Masuk Mulai 2035

LANGKAH terbaru Kota Amsterdam, Belanda untuk mengatasi pariwisata berlebihan tampaknya telah diputuskan. Pelayaran kapal pesiar akan sepenuhnya dihentikan dalam beberapa tahun mendatang. Langkah kali ini menyusul inisiatif-inisiatif terdahulu kota tersebut dalam menyikapi pariwisata berlebihan.

Melansir Travel + Leisure, Amsterdam akan menutup terminal dan menghentikan sepenuhnya pengoperasian kapal pesiar mulai 2035. Dewan kota mengatakan, jumlah kapal pesiar yang berlabuh di terminal kota tersebut akan dikurangi setengahnya dari 190 menjadi 100 pada tahun 2026.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola jumlah pelancong dan menekan polusi yang disebabkan bahan bakar minyak dari kapal. Pelabuhan kapal pesiar Amsterdam saat ini berlokasi di Stasiun Pusat Amsterdam yang dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki dari pusat kota.

Lantaran adanya aturan baru ini, pemerintah setempat akan mendirikan terminal kapal pesiar lain yang berlokasi di luar batas kota, sekitar 16 kilometer dari jantung Kota Amsterdam. Kapal pesiar tidak lagi diizinkan berlabuh di pusat ibu kota Belanda tersebut.

Setiap penumpang kapal pesiar harus memanfaatkan transportasi umum dari pelabuhan di luar batas kota itu menuju pusat kota.

Pihak berwenang kota ini juga menyampaikan bahwa kapal pesiar yang berlabuh di terminal harus menggunakan listrik dari jaringan listrik kota, mulai tahun 2027. Kapal-kapal akan dilarang menggunakan generatornya yang dapat meningkatkan polusi di sekitar.