Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Atasi Overtourism, Amsterdam Larang Kapal Pesiar Masuk Mulai 2035

Janila Pinta , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |15:03 WIB
Atasi <i>Overtourism</i>, Amsterdam Larang Kapal Pesiar Masuk Mulai 2035
Amsterdam akan larang kapal pesiar masuk mulai 2035 demi atasi overtourism (Foto: Pexels)
A
A
A

LANGKAH terbaru Kota Amsterdam, Belanda untuk mengatasi pariwisata berlebihan tampaknya telah diputuskan. Pelayaran kapal pesiar akan sepenuhnya dihentikan dalam beberapa tahun mendatang. Langkah kali ini menyusul inisiatif-inisiatif terdahulu kota tersebut dalam menyikapi pariwisata berlebihan. 

Melansir Travel + Leisure, Amsterdam akan menutup terminal dan menghentikan sepenuhnya pengoperasian kapal pesiar mulai 2035.  Dewan kota mengatakan, jumlah kapal pesiar yang berlabuh di terminal kota tersebut akan dikurangi setengahnya dari 190 menjadi 100 pada tahun 2026. 

Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola jumlah pelancong dan menekan polusi yang disebabkan bahan bakar minyak dari kapal. Pelabuhan kapal pesiar Amsterdam saat ini berlokasi di Stasiun Pusat Amsterdam yang dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki dari pusat kota. 

Lantaran adanya aturan baru ini, pemerintah setempat akan mendirikan terminal kapal pesiar lain yang berlokasi di luar batas kota, sekitar 16 kilometer dari jantung Kota Amsterdam. Kapal pesiar tidak lagi diizinkan berlabuh di pusat ibu kota Belanda tersebut.

Setiap penumpang kapal pesiar harus memanfaatkan transportasi umum dari pelabuhan di luar batas kota itu menuju pusat kota. 

Pihak berwenang kota ini juga menyampaikan bahwa kapal pesiar yang berlabuh di terminal harus menggunakan listrik dari jaringan listrik kota, mulai tahun 2027. Kapal-kapal akan dilarang menggunakan generatornya yang dapat meningkatkan polusi di sekitar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/20/406/2132455/laila-azra-tuangkan-ketenaran-keluarga-kardashians-ke-karyanya-di-amsterdam-light-festival-2019-QHsKXMPJn7.jpg
Laila Azra Tuangkan Ketenaran Keluarga Kardashians ke Karyanya di Amsterdam Light Festival 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/07/406/1987951/ikon-i-amsterdam-di-depan-ritjksmuseum-belanda-dicopot-setelah-14-tahun-terpasang-kenapa-iOptirQFD5.jpg
Ikon 'I amsterdam' di Depan Ritjksmuseum Belanda Dicopot Setelah 14 Tahun Terpasang, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/15/406/1898453/lihat-foto-ini-anda-pasti-ingin-liburan-ke-belanda-f3CmNhwkNc.jpg
Lihat Foto Ini, Anda Pasti Ingin Liburan ke Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/04/298/1867837/stroopwafel-makanan-sekaligus-oleh-oleh-khas-belanda-B1jewRhGGK.jpg
Stroopwafel, Makanan Sekaligus Oleh-Oleh Khas Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/07/406/1856279/ingin-bersepeda-di-amsterdam-perhatikan-dulu-aturan-keselamatannya-sXtahloB16.jpg
Ingin Bersepeda di Amsterdam? Perhatikan Dulu Aturan Keselamatannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/07/406/1855799/rayakan-ulang-tahun-ke-200-kota-ini-gelar-festival-setahun-penuh-9W4LiU1Rgm.jpg
Rayakan Ulang Tahun ke 200, Kota Ini Gelar Festival Setahun Penuh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement