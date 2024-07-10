5 Tempat Makan Populer di Lombok, Menunya Lezat Wajib Mampir

SEBANYAK 5 tempat makan populer di Lombok menarik untuk dijelajahi. Lombok tidak hanya identik dengan wisata pantainya yang spektakuler. Pulau yang terletak di Nusa Tenggara Barat ini juga terkenal sebagai surga kuliner loh travelers.

Ya, di sana Anda tak hanya dimanjakan oleh pesona alamnya yang indah dan asri, namun juga dengan pengalaman wisata kuliner yang bakal memanjakan lidah.

Nah, berikut 5 rekomendasi spot kuliner populer yang ada di Pulau Lombok.

1. Resto Ayam Square

Resto satu yang terletak di Jalan Tambora, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta kuliner nusantara, oriental, maupun western atau menu ala barat (mancanegara).

Apalagi, sang pemilik resto, Mohammad Ghozali Al Hidayat menyebut, bahwa restonya menyajikan hingga lebih dari 128 menu lho!

"Beragam menu ini tujuannya untuk menghadirkan sajian kuliner yang berbeda di Kota Mataram, dengan mengutamakan rasa bintang lima dan harga kaki lima," ujar Ghozali, dalam keterangan tertulisnya.

Ghozali menambahkan, Resto Ayam Square sebenarnya sudah berdiri sejak 13 November 2017 dan awalnya dikerjakan sendiri dibantu dengan lima orang karyawan.

Dari sisi menu, yang menjadi menu andalan adalah Sapi Lada Hitam, ⁠Ayam Goreng Rempah, ⁠Nila saos Padang, ⁠Cumi Cabe Garam, ⁠Capcay Komplit, ⁠Kwetiaw Seafood dan ⁠Chicken Wing Butter Garlic.

2. Sate Rembiga Ibu Hj. Sinnaseh

Tak hanya Madura yang punya menu sate lezat. Lombok juga punya sate rembiga yang merupakan sate daging sapi dengan cabai, bawang, asam jawa, terasi, ketumbar, dan gula merah.

Rasanya pedas manis dan jadi comfort food dengan tambahan kuah kaldu. Salah satu yang terkenal dan melegenda adalah Sate Rembiga Ibu Hj. Sinnaseh. Alamatnya di Jalan Dr. Wahidin, Rembiga, Selaparang, Mataram.

Tak cuma menjual sate rembiga, di sini Anda juga bisa mencicipi sate hati, sate pusut, bebalung, pelecing urap, hingga pepes kepala ikan.

3. Warung Bebalung Kelebet

Nah, bagi Anda yang mencari menu hangat nan segar, jangan lupa mampir ke Warung Bebalung Kelebet. Lokasinya di Jalan HOS Cokroaminoto, Mataram. Hidangan ini terbuat dari tulang iga sapi dengan bumbu cabai, bawang, kunyit, lengkuas, jahe, dan asam muda.

Nama bebalung sendiri berasal dari bahasa Sasak yang punya arti tenaga. Diyakini usai makan semangkuk bebalung maka tubuh jadi lebih bertenaga.