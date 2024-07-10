Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Makan Populer di Lombok, Menunya Lezat Wajib Mampir

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |13:36 WIB
5 Tempat Makan Populer di Lombok, Menunya Lezat Wajib Mampir
Tempat makan terkenal di Lombok wajib dieksplor traveler (Foto: Instagram/@ayam_square)
A
A
A

SEBANYAK 5 tempat makan populer di Lombok menarik untuk dijelajahi. Lombok tidak hanya identik dengan wisata pantainya yang spektakuler. Pulau yang terletak di Nusa Tenggara Barat ini juga terkenal sebagai surga kuliner loh travelers.

Ya, di sana Anda tak hanya dimanjakan oleh pesona alamnya yang indah dan asri, namun juga dengan pengalaman wisata kuliner yang bakal memanjakan lidah. 

Nah, berikut 5 rekomendasi spot kuliner populer yang ada di Pulau Lombok. 

1. Resto Ayam Square 
Resto satu yang terletak di Jalan Tambora, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta kuliner nusantara, oriental, maupun western atau menu ala barat (mancanegara).

Apalagi, sang pemilik resto, Mohammad Ghozali Al Hidayat menyebut, bahwa restonya menyajikan hingga lebih dari 128 menu lho!

"Beragam menu ini tujuannya untuk menghadirkan sajian kuliner yang berbeda di Kota Mataram, dengan mengutamakan rasa bintang lima dan harga kaki lima," ujar Ghozali, dalam keterangan tertulisnya. 

Ghozali menambahkan, Resto Ayam Square sebenarnya sudah berdiri sejak 13 November 2017 dan awalnya dikerjakan sendiri dibantu dengan lima orang karyawan. 

Dari sisi menu, yang menjadi menu andalan adalah Sapi Lada Hitam, ⁠Ayam Goreng Rempah, ⁠Nila saos Padang, ⁠Cumi Cabe Garam, ⁠Capcay Komplit, ⁠Kwetiaw Seafood dan ⁠Chicken Wing Butter Garlic.

2. Sate Rembiga Ibu Hj. Sinnaseh
Tak hanya Madura yang punya menu sate lezat. Lombok juga punya sate rembiga yang merupakan sate daging sapi dengan cabai, bawang, asam jawa, terasi, ketumbar, dan gula merah. 

Rasanya pedas manis dan jadi comfort food dengan tambahan kuah kaldu. Salah satu yang terkenal dan melegenda adalah Sate Rembiga Ibu Hj. Sinnaseh. Alamatnya di Jalan Dr. Wahidin, Rembiga, Selaparang, Mataram. 

Tak cuma menjual sate rembiga, di sini Anda juga bisa mencicipi sate hati, sate pusut, bebalung, pelecing urap, hingga pepes kepala ikan.

3. Warung Bebalung Kelebet
Nah, bagi Anda yang mencari menu hangat nan segar, jangan lupa mampir ke Warung Bebalung Kelebet. Lokasinya di Jalan HOS Cokroaminoto, Mataram. Hidangan ini terbuat dari tulang iga sapi dengan bumbu cabai, bawang, kunyit, lengkuas, jahe, dan asam muda. 

Nama bebalung sendiri berasal dari bahasa Sasak yang punya arti tenaga. Diyakini usai makan semangkuk bebalung maka tubuh jadi lebih bertenaga. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/298/3045622/angela_tanoesoedibjo-PnLB_large.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Ungkap Kuliner Jadi Alasan Terbesar Orang Berwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/301/3037592/hopa_place-5q7u_large.JPG
5 Kafe dan Restoran Ramah Anak di Bogor, Ada Playground Bisa Kulineran Sambil Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/301/3034031/gultik_blok_m-WATd_large.JPG
6 Spot Kulineran di Blok M, Angkringan hingga Kedai Khas Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/301/3030837/mie_celor_khas_palembang-wE4G_large.JPG
5 Tempat Makan Mie Celor Enak di Jakarta, Gurihnya Mantap Dijamin Nagih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/301/3020597/sate_kambing_hanjawar-m4oY_large.JPG
4 Warung Sate Paling Enak di Kawasan Puncak Bogor, Pernah Cobain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/301/3014494/telaga_seafood_cibubur-dRXE_large.JPG
6 Rekomendasi Tempat Makan Enak di Cibubur, Wajib Cobain!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement