Ini Makanan Paling Tidak Enak Sedunia, Penasaran?

SITUS Taste Atlas sering sekali mengumumkan makanan terenak di dunia dari berbagai kategori. Sebut saja mulai dari seafood, camilan, hingga olahan daging. Nah bicara soal makanan, tidak melulu yang rasanya enak, tentunya juga ada makanan paling tidak enak.

Nah, kira-kira apa makanan paling tidak enak sedunia menurut Taste Altas? Makanan tersebut ternyata datang dari Finlandia. Apa namanya?



Makanan paling gak enak sedunia adalah Blodpalt. Menu tersebut merupakan salah satu makanan tradisional asal Finlandia, berbentuk pangsit yang memiliki warna sangat tidak menarik.

(Foto: TasteAtlas)



Blodpalt berwarna coklat tua, karena terbuat dari gandum hitam atau barley. Highlight dari menu ini adalah darah hewan yang ditambahkan langsung ke pangsit tersebut.