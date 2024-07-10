Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ini Makanan Paling Tidak Enak Sedunia, Penasaran?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |17:26 WIB
Ini Makanan Paling Tidak Enak Sedunia, Penasaran?
Makanan Paling Tidak Enak Sedunia (Foto: TasteAtlas)
A
A
A

SITUS  Taste Atlas sering sekali mengumumkan makanan terenak di dunia dari berbagai kategori. Sebut saja  mulai dari seafood, camilan, hingga olahan daging. Nah bicara soal makanan, tidak melulu yang rasanya enak, tentunya juga ada makanan paling tidak enak.

Nah, kira-kira apa makanan paling tidak enak sedunia menurut Taste Altas? Makanan tersebut ternyata datang dari Finlandia. Apa namanya?

Makanan paling gak enak sedunia adalah Blodpalt. Menu tersebut merupakan salah satu makanan tradisional asal Finlandia,  berbentuk pangsit yang memiliki warna sangat tidak menarik.

bodpalt (tasteatlas)

(Foto: TasteAtlas) 


Blodpalt berwarna coklat tua, karena terbuat dari gandum hitam atau barley. Highlight dari menu ini adalah darah hewan yang ditambahkan langsung ke pangsit tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/298/3031839/16_serangga_yang_legal_dimakan_di_singapura_ada_kecoa-9yWn_large.jpg
16 Serangga yang Legal Dimakan di Singapura, Ada Kecoa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/482/3170155//matcha-Vh6K_large.jpg
Viral! Perempuan Ini Anemia Akut Gegara Sering Konsumsi Matcha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/298/3163821//lengkuas-HcMx_large.jpg
Pencernaan Mampet? Coba Pakai Bumbu Dapur Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163305//tumpeng-mCWn_large.jpg
7 Makanan Khas yang Selalu Ada saat Acara 17 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/298/3162359//telur-daOK_large.jpg
6 Makanan Kaya Vitamin B12 Bagus untuk Kecerdasan Otak dan Daya Ingat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/298/3161850//makanan-G7ZV_large.jpg
7 Makanan yang Tidak Baik untuk Perkembangan IQ Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement