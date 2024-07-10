Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Koleksi Barang Mewah Nita Ambani Si Istri Orang Terkaya di Asia, Ada Kalung Rp1 Triliun!

Dita Pramesti , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |18:30 WIB
4 Koleksi Barang Mewah Nita Ambani Si Istri Orang Terkaya di Asia, Ada Kalung Rp1 Triliun!
Koleksi Barang Mewah Nita Ambani (Foto: TikTok @rahasia_valeri_official)
A
A
A

NITA Ambani, istri dari Mukesh Ambani, yang dikenal sebagai orang terkaya di Asia dan seorang filantropis yang berpengaruh besar. Dia mendirikan dan memimpin Reliance Foundation, organisasi nirlaba yang berfokus pada pengembangan masyarakat.

Sebagai istri dari orang terkaya di Asia,  Nita juga terkenal karena gaya hidup glamornya. Ia gemar mengoleksi barang-barang mewah dengan harga fantastis yang mencerminkan kekayaan, selera, dan pengaruhnya di publik.

Lantas, apa saja koleksinya? Simak ulasan empat koleksi barang mewah Nita Ambani yang merupakan istri orang terkaya di Asia, sebagaimana telah dihimpun melalui akun TikTok @rahasia_valeri_official, Rabu (10/7/2024)

1. Kalung zamrud: Pada acara Anant Ambani dan Radhika Merchant, Nita memakai Hastakshar Necklace, sebuah kalung berlian dengan dua zamrud besar berwarna hijau sebagai pusat perhatian. Harga kalung ini mencapai USD63juta atau sekira Rp1,011 triliun.

Nita Ambani

(Foto: TikTok @rahasia_valeri_official)

2. Cincin berlian: Tak hanya itu, Nita juga memiliki cincin berlian Golconda Diamond yang menambah kesan mewah pada penampilannya. Cincin bertahtakan berlian berukuran besar dan dibanderol dengan harga USD6,5juta atau kurang lebih Rp101miliar.

(Foto: TikTok @rahasia_valeri_official)
(Foto: TikTok @rahasia_valeri_official)

 

