Kate Spade Kolaborasi dengan Heinz Hasilkan Tas Berbentuk Saos Sasetan

KATE Spade New York melakukan kolaborasi unik dengan Heinz, perusahaan pengolahan makanan yang dikenal dengan produk sambal botolannya. Hasilnya, produk yang dikeluarkan pun cukup unik dan memiliki ciri khas.

Kolaborasi Kate Spade dengan Heinz ini pun akan dibuat dalam sebuah koleksi fashion edisi terbatas, dengan saus tomat sebagai inspirasi utamanya. Selain warna, tentu saja bentuk dari produk ini juga menjadi sorotan.

Koleksi pre-fall ini tidak hanya mengikuti mode tapi juga memiliki unsur makanan di dalamnya. Kolaborasi ini pun menunjukkan bagaimana industri fashion dapat mengambil inspirasi dari elemen-elemen sehari-hari yang kemudian diaplikasikan dalam karya seninya.

Kate Spade, pun mendesain karyanya tersebut dengan unik dan terinspirasi dari berbagai objek sehari-hari. Mereka pun berhasil menghadirkan sentuhan ceria pada merek saus tomat ikonis ini.