The Sounds Project 7 Siap Hadirkan Lebih dari 90 Musisi untuk Line Up Utama

The Sounds Project resmi umumkan line up utama yang akan memeriahkan festival selama tiga hari penuh dengan menghadirkan lebih dari 90 musisi digelar di Ecovention dan Ecopark Ancol pada 9 hingga 11 Agustus 2024 (Foto: Dok The Sounds Project)

JAKARTA-Satu bulan menuju kehadirannya, The Sounds Project resmi mengumumkan line up utama yang akan memeriahkan festival selama tiga hari penuh di Ecovention and Ecopark Ancol pada 9 hingga 11 Agustus mendatang. Lebih dari 90 nama siap bergantian mengisi The Sounds Project Stage, MG Stage, Garden Stage, Musicverse Stage, dan Joged Stage selama rentang waktu tersebut. Setidaknya, ada tiga hal menarik yang patut untuk disimak lebih lanjut dari line up utama The Sounds Project 7.

Pertama, secara kejutan The Sounds Project 7 menghadirkan tiga nama internasional sebagai penampil pamungkas. Mereka adalah Neck Deep (UK), Secondhand Serenade (USA), dan Jamie Miller (USA). Spesial untuk Neck Deep, karena aksi mereka di hari pertama (09/08) bakal menjadi penampilan eksklusif untuk Asia Tenggara di tahun 2024.

“Sebenarnya, mereka tidak ada jadwal untuk ke Asia di tahun ini. Kami sempat menghubungi mereka namun tidak ada balasan, namun pada akhirnya malah mereka yang approach duluan dan jadi set eksklusif di Asia Tenggara untuk tahun ini,” tutur Gerhana Banyubiru (Ghana), festival director dari The Sounds Project.

Bagi The Sounds Project dan Secondhand Serenade, ini menjadi lembar terbaru dari kisah keduanya setelah sebelumnya sempat memboyong sang unit rock asal Amerika ke Surabaya dan Jogjakarta pada tahun lalu dengan payung Musicverse. Sementara untuk nama Jamie Miller sendiri sebenarnya sudah dijadwalkan untuk tampil di festival tahun lalu, namun baru berjodoh di tahun ini.

Kedua, aksi kolaborasi antar penampil dipastikan siap untuk mencuri perhatian. Mereka yang akan berkolaborasi adalah Vierratale x Killing Me Reunion, Efek Rumah Kaca x Barasuara, Bilal Indrajaya x SORE, Winky Wiryawan x Whisnu Santika, dan juga The Rain x Rocket Rockers.