HOME WOMEN LIFE

Hindari Anak Bermain di Lokasi Banjir, Berpotensi Masuk Lubang dan Hilang!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |22:40 WIB
Hindari Anak Bermain di Lokasi Banjir, Berpotensi Masuk Lubang dan Hilang!
Bahaya Anak Bermain di Lokasi Banjir (Foto: Freepik)
A
A
A

BEBERAPA waktu belakangan ini, kawasa Jabodetabek dan sekitarnya dilanda hujan deras nyaris sepanjang hari. Hal itu membuat banyak masyarakat cukup terganggu dalam melakukan aktivitas.

Patut diperhatikan, hujan deras setiap hari hingga menyebabkan banjir bukan hanya mengancam kesehatan tapi juga keselamatan anak Ya, setiap Ayah dan Bunda harus tetap waspada akan hal ini, karena genangan yang ada di sekitar rumah bisa berbahaya karena terlalu dalam.

Sebisa mungkin, jaga anak untuk tidak bermain- main di area lokasi banjir. Sebab sudah ada contoh kasusnya,  beberapa waktu lalu terjadi insiden di kawasan Bekasi, seorang anak berusia 6 tahun hilang dalam got di Perumahan Jatibening 2, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi.

Diungkap netizen pemilik akun Twitter @heraloebss, video detik-detik bocah tersebut yang sedang main di tempat banjir. Momen tersebut terekam di CCTV umah milik salah satu warga.

Viral anak terseret banjir, (Foto: Tangkapan layar akun Twitter @Heraloebss)
Viral anak terseret banjir, (Foto: Tangkapan layar akun Twitter @Heraloebss)

Terlihat bocah berbaju hitam itu sedang bermain bola dengan temannya di tempat yang banjir. Tiba-tiba saja langsung terperosok ke dalam lubang got dan langsung hilang.

Pencarian bocah tersebut dilakukan oleh tim SAR dengan membobol saluran arus got tempat anak tersebut itu terjatuh. Ketika  ditemukan, sang bocah malang sudah dalam keadaan meninggal dunia dan terbawa arus selokan sejauh 1,5 kilometer dari tempat kejadian.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
