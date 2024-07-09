Viral Netizen Malaysia Iri dengan Jersey Olimpiade Indonesia, Dianggap Lebih Keren

Jersey Olimpiade Indonesia Dianggap Lebih Keren dari Malaysia. (Foto: Instagram)

KOMITE Olimpiade Indonesia (KOI) resmi merilis baju Tim Indonesia untuk perhelatan Olimpiade Paris 2024. Baju Olimpiade Tim Indonesia ini didesain langsung oleh putra Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo alias Didit Prabowo.

Warna dari desain baju Olimpiade Tim Indonesia ini didominasi warna merah dan putih. Terdapat juga beberapa set menggunakan warna hitam yang lebih netral.

Selain itu, pada setiap desainnya terdapat lambang Garuda serta bendera maupun tulisan Tim Indonesia. Berbeda dari desain jersey negara lain, Didiet memilih model yang simple dan elegan.

Tak hanya di dalam negeri, seragam Tim Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 juga mendapat apresiasi dari netizen Malaysia. Menurut mereka, seragam Tim Indonesia punya desain yang simple dan elegan. Tak hanya itu, mereka juga menyoroti presentasi peluncuran seragam Tim Indonesia yang dieksekusi dengan baik.

Desain baju Olimpiade Paris 2024 milik Indonesia ini menuai banyak komentar positif, tak hanya dari netizen dalam negeri tapi juga Malaysia.

Dikutip dari Instagram @kulturdomestik, banyak netizen Malaysia yang membandingkan dan mengkritik seragam Tim Malaysia untuk Olimpiade Paris 2024. Mereka menganggap seram tersebut kurang bagus.