HOME WOMEN LIFE

4 Potret Dewi Paramita, Mantan Tunangan Ibrahim Risyad yang Jadi Sorotan Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |19:00 WIB
4 Potret Dewi Paramita, Mantan Tunangan Ibrahim Risyad yang Jadi Sorotan Netizen
Potret Cantik Dewi Paramita. (Foto: Instagram)
A
A
A

SOSOK Dewi Paramita alias Mici menjadi perbincangan netizen usai sang mantan kekasih, Ibrahim Risyad resmi menikah dengan Salshabilla Adriani. Diketahui, Mici dan Ibrahim pernah menjalin asmara selama 7 tahun bahkan sudah sempat bertunangan.

Sayangnya, kisah cinta mereka kandas di tengah jalan usai diduga Ibrahim memiliki hubungan dengan Salshabilla. Alhasil, sosok Mici pun banjir dukungan netizen di tengah momen pernikahan Ibrahim dan Salshabilla.

Sosok Paramita alias Mici ini juga memiliki paras cantik rupawan. Tak heran, banyak warganet yang begitu jatuh hati melihat pesona kecantikannya. Yuk intip potretnya dari Instagram, @parramitha.

Tampil Manis dengan Dress Putih
Dewi Paramita
Pesona cantik dan manis sosok Mici juga terpancar saat ia mengenakan dress berwarna broken white. Gayanya yang anggun sembari berpose di rumput hijau ini menambah kesan feminin pada diri Mici. Nampak senyum manis juga terpancar di wajahnya saat asyik berpose di tengah hamparan rumput hijau.

Pamer Senyum Manis
Dewi Paramita
Senyum manis Mici seolah menjadi ciri khas influencer Tanah Air ini. Senyumannya menambah pesona dan kecantikan wanita berusia 29 tahun ini. Terlihat Mici tersenyum manis sembari memerlihatkan deretan giginya yang rapi dan cemerlang.

 

