HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ganteng Anak Maudy Koesnaedi dan Diah Permatasari yang Jadi Model Jersey Timnas Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |18:47 WIB
5 Potret Ganteng Anak Maudy Koesnaedi dan Diah Permatasari yang Jadi Model Jersey Timnas Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024
5 Potret Ganteng Anak Maudy Koesnaedi dan Diah Permatasari yang Jadi Model Jersey Timnas Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagramar @bazaarIndonesia)




5 Potret Ganteng Anak Maudy Koesnaedi dan Diah Permatasari yang Jadi Model Jersey Timnas Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, bisa disimak di artikel ini.

Ya, dua putra dari aktris senior ternama Indonesia, Maudy Koesnaedi dan Diah Permatasari, yaitu Eddy Maliq Meijer dan Marciano Nicholas Reynard, didapuk menjadi model untuk jersey Tim Nasional Indonesia (Timnas) di ajang Olimpiade Paris 2024.

Keterlibatan kedua putra artis senior dalam mempromosikan jersey Timnas Indonesia Olimpiade Paris 2024 ini, langsung mendapat perhatian dan antusiasme dari masyarakat luas, lantaran wajah mereka yang menawan.

Nah, seperti apa paras keduanya? Melansir dari berbagai sumber, Selasa (9/7/2024), berikut ini lima potret ganteng anak Maudy Koesnaedi dan Diah Permatasari yang jadi model jersey Timnas Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024.

5 Potret Ganteng Anak Maudy Koesnaedi dan Diah Permatasari yang Jadi Model Jersey Timnas Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024

1. Model jersey: Dalam pemotretan untuk kampanye jersey Merah-Putih, keduanya mengenakan jersey terbaru Timnas Indonesia untuk di Olimpiade Paris 2024 rancangan desainer Didit Hediprasetyo. Eddy tampak gagah dengan jersey tanpa lengan berwarna merah, sedangkan Marciano memakai jersey lengan pendek berwarna putih dengan aksen merah di bagian kanan.

5 Potret Ganteng Anak Maudy Koesnaedi dan Diah Permatasari yang Jadi Model Jersey Timnas Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram @bazaarindonesia)
5 Potret Ganteng Anak Maudy Koesnaedi dan Diah Permatasari yang Jadi Model Jersey Timnas Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram @bazaarindonesia)

2. Sosok Marco: Marciano Nicholas Reynard, atau akrab disapa Marco, adalah putra dari Diah Permatasari dan Anton Wahyu Jatmiko. Dengan tinggi tubuh sekitar 197 cm dan postur yang atletis, Marco memamerkan jersey polo hitam yang membuat tubuhnya terlihat proporsional dalam potret tersebut.

5 Potret Ganteng Anak Maudy Koesnaedi dan Diah Permatasari yang Jadi Model Jersey Timnas Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram @bazaarindonesia)
5 Potret Ganteng Anak Maudy Koesnaedi dan Diah Permatasari yang Jadi Model Jersey Timnas Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram @bazaarindonesia)
 

