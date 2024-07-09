Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Tukang Parkir Mirip Bruno Mars, Netizen: Mungkin Capek Nyanyi

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |12:30 WIB
Viral Tukang Parkir Mirip Bruno Mars, Netizen: Mungkin Capek Nyanyi
Viral Tukang Parkir Mirip Bruno Mars (Foto: TikTok @spiyooonnnn )
PERNAHKAH Anda mengalami momen tak terduga di jalan, ketika berpapasan dengan orang yang wajahnya hampir serupa dengan orang lain yang Anda kenal? Mungkin bahkan ada yang mengingatkan Anda pada salah satu musisi internasional?

Salah satu kejadian menarik ini, dialami oleh netizen pemilik akun TikTok @spiyooonnnn satu ini. Dari video yang iabagikan tersebut, memperlihatkan seorang tukang parkir yang memiliki wajah sangat mirip dengan penyanyi ternama, Bruno Mars.

“Info Bruno Mars terkini,” tulis @spiyooonnnn sebagai keterangan video viral yang sudah mendapat lebih dari 2,8 juta kali penayangan dan sekira 500 ribu like tersebut.

viral tukang parkir mirip bruno mars

Dalam video berdurasi 7 detik tersebut, terlihat sang tukang parkir itu sedang mengobrol dengan seorang wanita yang hendak mengeluarkan kendaraannya dari tempat parkir. Wajahnya menarik perhatian orang di sekelilingnya, karena menyerupai pelantun hits 24K Magic, Lazy Song, Versace on The Floor  yang dijadwalkan akan menggelar konser di Jakarta pada bulan September 2024 itu.

“Bruno Mars, Bruno Mars,” teriak sang pemilik akun secara heboh.

Namun, ada perbedaan mencolok. Sang pria mirip Bruno itu tidak memegang mikrofon seperti Bruno Mars, melainkan bendera semaphore dan peluit untuk mengarahkan pengendara motor keluar dari area parkir.

 

Halaman:
1 2
      
