HOME WOMEN BEAUTY

Dior Gandeng Rihana Jadi Wajah Baru Parfum JAdore

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |18:02 WIB
Dior Gandeng Rihana Jadi Wajah Baru Parfum JAdore
Riihana Jadi Wajah Baru Diot. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELAIN sukses mengembangkan brand Fenty miliknya, Rihanna kini berkolaborasi dengan Dior sebagai wajah parfum J'Adore. Rihanna tidak hanya dikenal sebagai bintang musik sukses, tapi juga sebagai pengusaha berbakat. 

Kini, dia telah memantapkan dirinya sebagai wajah baru dari parfum ikonik Dior J'adore. Perusahaan mewah tersebut mengumumkan kolaborasi tersebut melalui platform Instagram-nya, dengan foto penyanyi tersebut mengenakan topi hitam, kacamata hitam, jaket bertekstur, dan perhiasan berkilau.

"Parfum Christian Dior dengan senang hati menyambut ikon Rihanna, yang memiliki bakat luar biasa, kecantikan luar biasa, dan daya tarik universal kini mewakili dunia J'adore," demikian bunyi keterangan gambar tersebut.

Kabar ini langsung menimbulkan reaksi berbeda di media sosial. Meski banyak yang mengapresiasi keputusan Dior yang menghadirkan Rihanna sebagai duta barunya, ada juga yang menyatakan nostalgia dengan duta besar sebelumnya, Charlize Theron.
Rihana
Meskipun Dior tidak memperjelas posisi Charlize Theron dengan parfum mereka saat ini, mereka mengungkapkan lebih banyak tentang bagaimana parfum tersebut cocok dengan kepribadian Rihanna.

"J'adora telah menjadi simbol wanita di seluruh dunia," tulis Dior di postingan lainnya. 

Halaman:
1 2
      
