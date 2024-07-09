3 Tips Aman Sebelum Perawatan PRP di Klinik Kecantikan, Jangan Diskip!

DALAM beberapa tahun terakhir ini, jenis perawatan Platelet-Rich Plasma (PRP) atau vampire facial memang sedang digemari para penggiat kecantikan terutama oleh banyak wanita.

Hal ini lantaran, PRP menawarkan manfaat untuk memperbaiki dan mempercepat regenerasi tekstur kulit dari bekas jerawat, luka hingga stretch mark.

Sama seperti melakukan perawatan jenis lainnya di klinik kecantikan, PRP juga membutuhkan prosedur khusus dan tak boleh asal-asalan. Penting pula masyarakat untuk memilih klinik kecantikan yang tepat bila hendak melakukan perawatan PRP.

Lalu, apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan perawatan PRP agar dapat mencapai skin goal tanpa mengkompromikan keamanan? Simak penjelasan dari Wakil Direktur dan Pelatihan ZAP, dr. Dara Ayuningtyas, Dipl.AAAM, berikut ini, Selasa (9/7/2024)

1. Pastikan steril: Standar keamanan dan kesehatan ketika melakukan prosedur invasif sangat penting demi mencegah potensi penularan penyakit, termasuk HIV. Untuk itu, mediator atau alat yang akan digunakan harus selalu baru dan steril untuk mencegah paparan antarpasien.

Tiga jenis alat yang umum dipakai sebagai mediator untuk pengaplikasian PRP adalah Vital Injector, Airmeso, dan Microneedling. Jarum yang digunakan harus selalu dalam keadaan baru dan diperuntukkan sekali pakai untuk setiap satu pelanggan.

Hal ini dimaksudkan agar tidak ada risiko kontaminasi dari pasien lain. Selain itu, asepsis antisepsis dilakukan sebelum tindakan untuk mencegah terjadinya kontaminasi.