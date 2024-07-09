Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Mengobati Mata Merah dan Berair Akibat Las, Perhatikan 4 Hal Ini

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |04:00 WIB
Cara Mengobati Mata Merah dan Berair Akibat Las, Perhatikan 4 Hal Ini
Cara mengobati mata merah dan berair akibat las. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

CARA mengobati mata merah dan berair akibat las menarik untuk diketahui. Jika tidak segera ditangani dengan baik, maka kondisi tersebut akan berangsur memburuk dan bisa menyebabkan risiko kesehatan serius.

Sinar hingga percikan apinya tidak dipungkiri akan mengenai mata dan juga bagian tubuh lainnya. Jika salah penanganan akan berakibat fatal, hal ini karena bagian tersebut adalah salah satu area sensitif.

Lantas bagaimana cara mengatasi mata perih dan berair akibat terkena las? Berikut beberapa langkah pertolongan pertama yang dapat Anda lakukan, merangkum dari channel YouTube Misdianto Madnawi, Rabu (9/7/2024).

1. Cuci Mata

Lalu cara berikutnya adalah mencuci mata dengan air bersih. Bisa juga mencelupkan mata Anda ke dalam wadah yang berisikan air, rendam beberapa saat untuk meredakan dan mencegah infeksi. Fungsi air sendiri untuk membersihkan mata dari kotoran, termasuk meredakan mata setelah mengelas benda yang sudah dikerjakan Anda.

Mata merah

2. Beri Obat Tetes Mata

Selanjutnya jika mata merah dan berair akibat las, Anda dapat meneteskan obat mata. Ini dapat membantu meredakan mata yang memerah, serta sekaligus mencegah infeksi. Caranya, jika mata sudah dicuci dan masih bewarna merah teteskan obat mata. Anda bisa mendapatkannya dengan mudah, karena banyak dijual bebas.

3. Mengompres Mata

Pertolongan pertama jika mata perih, merah dan berair akibat terkena las yaitu mengompresnya menggunakan air es. Ini berguna agar tidak terjadi pembengkakan, atau infeksi. Caranya, sediakan air es dalam wadah, kemudian rendam handuk kecil di dalamnya. Setelah itu kompres mata menggunakan handuk tersebut beberapa menit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement