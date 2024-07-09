Cara Mengobati Mata Merah dan Berair Akibat Las, Perhatikan 4 Hal Ini

CARA mengobati mata merah dan berair akibat las menarik untuk diketahui. Jika tidak segera ditangani dengan baik, maka kondisi tersebut akan berangsur memburuk dan bisa menyebabkan risiko kesehatan serius.

Sinar hingga percikan apinya tidak dipungkiri akan mengenai mata dan juga bagian tubuh lainnya. Jika salah penanganan akan berakibat fatal, hal ini karena bagian tersebut adalah salah satu area sensitif.

Lantas bagaimana cara mengatasi mata perih dan berair akibat terkena las? Berikut beberapa langkah pertolongan pertama yang dapat Anda lakukan, merangkum dari channel YouTube Misdianto Madnawi, Rabu (9/7/2024).

1. Cuci Mata

Lalu cara berikutnya adalah mencuci mata dengan air bersih. Bisa juga mencelupkan mata Anda ke dalam wadah yang berisikan air, rendam beberapa saat untuk meredakan dan mencegah infeksi. Fungsi air sendiri untuk membersihkan mata dari kotoran, termasuk meredakan mata setelah mengelas benda yang sudah dikerjakan Anda.

2. Beri Obat Tetes Mata

Selanjutnya jika mata merah dan berair akibat las, Anda dapat meneteskan obat mata. Ini dapat membantu meredakan mata yang memerah, serta sekaligus mencegah infeksi. Caranya, jika mata sudah dicuci dan masih bewarna merah teteskan obat mata. Anda bisa mendapatkannya dengan mudah, karena banyak dijual bebas.

3. Mengompres Mata

Pertolongan pertama jika mata perih, merah dan berair akibat terkena las yaitu mengompresnya menggunakan air es. Ini berguna agar tidak terjadi pembengkakan, atau infeksi. Caranya, sediakan air es dalam wadah, kemudian rendam handuk kecil di dalamnya. Setelah itu kompres mata menggunakan handuk tersebut beberapa menit.