HOME WOMEN TRAVEL

Bikin Syok, Turis Kena Getok Harga Rp14 Juta Hanya untuk 2 Gelas Jus

Janila Pinta , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |13:15 WIB
Bikin Syok, Turis Kena Getok Harga Rp14 Juta Hanya untuk 2 Gelas Jus
2 gelas jus seharga Rp14 juta di Pulau Mykonos, Yunani (Foto: ladbible)
A
A
A

SEBUAH restoran di tepi pantai Yunani menjadi sasaran keluhan pelanggan setelah membebankan tagihan besar yang dianggap tidak pantas oleh pasangannya. 

Pelanggan yang merupakan pasangan itu harus membayar 690 pounds atau sekitar Rp14,3 juta hanya untuk dua minuman jus.

Pelanggan tersebut awalnya bersantai dan memesan beberapa sajian di sebuah klub pantai yang memang terkenal dengan menunya yang mahal. 

Klub tersebut adalah DK Oyster di Platys Gialos, Mykonos, Yunani yang seringkali membuat wisatawan bingung dan merasa boncos setelah memesan di restoran itu. Salah satunya adalah pasangan yang mengeluh saat melihat tagihannya mencapai 690 pounds ini, demikian seperti melansir Ladbible.

Pelanggan yang bersangkutan mengunjungi DK Oyster pada Rabu, 3 Juli 2024 lalu dan saat itu marah besar dengan tagihan tinggi yang harus dibayarkannya hanya untuk dua minuman. 

Mereka tertarik mengunjungi restoran itu setelah membaca ulasan di TripAdvisor yang mengatakan bahwa resto itu menyediakan tempat tidur pantai gratis selama mereka memesan sesuatu darinya.

Meski terdengar masuk akal, tetapi tetap saja mereka terkejut dan tak menduga akan mendapat tagihan hampir 700 pounds itu untuk beberapa minuman. Mereka pun marah besar dan memperingatkan orang lainnya untuk berhati-hati dengan restoran tersebut.

"Tidak masalah... memesan 2 minuman yang kemudian kami lihat harganya 51 euro (sekitar Rp900 ribu) masing-masing,"

 

Halaman:
1 2 3
      
