Hotel di Korea Selatan Larang Anak-Anak Main di Kolam Renang, Lho Kenapa?

HOTEL di Korea Selatan kian gencar menjadikan wisatawan solo dan pasangan yang tidak memiliki anak sebagai target konsumen utamanya. Di saat negeri ginseng sedang berjuang keras menangani rendahnya angka kelahiran, zona bebas anak-anak justru semakin ramai di sektor akomodasi negara tersebut.

Melansir Travel Weekly Asia, perhotelan di Korea selatan saat ini banyak memberlakukan kebijakan khusus dewasa yang bertujuan untuk menciptakan suasana damai dan berkelas bagi tamu dewasa.

Tempat hiburan 'bebas anak-anak', semakin meningkat dan menimbulkan pertanyaan tentang inklusivitas serta bagaimana cara menyeimbangan beragam kebutuhan seluruh pelanggan.

Lotte Hotel Busan merupakan salah satu dari banyak hotel yang melakukan tren tersebut. Hotel ini secara eksklusif memperuntukkan kolam renang luarnya hanya untuk orang dewasa setelah matahari terbenam.

Kebijakan ini diberlakukan lantaran aktivitas malam hari yang dinilai tak cocok bagi anak-anak. L7 Haeundae di Busan menyusul dengan kebijakan yang serupa, yakni kolam renang hanya bisa diakses oleh orang dewasa setelah pukul 19.00 waktu setempat dan steril untuk anak-anak.

Sementara itu, resor Park Roche di Provinsi Gangwon tidak memperbolehkan pengunjung berusia 16 tahun ke bawah mengakses kolam renang dalam ruangan dan saunanya.

Sedangkan, Douglas House di Grand Walkerhill di Seoul dengan tidak menerima tamu anak-anak di bawah 13 tahun dengan tujuan mengutamakan kenyamanan, istirahat, dan tidur nyenyak pelanggan.