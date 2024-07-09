Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hotel di Korea Selatan Larang Anak-Anak Main di Kolam Renang, Lho Kenapa?

Janila Pinta , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |11:28 WIB
Hotel di Korea Selatan Larang Anak-Anak Main di Kolam Renang, Lho Kenapa?
Korea Selatan larang anak-anak main di kolam renang (Foto: Pexels/Juan Salamanca)
A
A
A

HOTEL di Korea Selatan kian gencar menjadikan wisatawan solo dan pasangan yang tidak memiliki anak sebagai target konsumen utamanya.  Di saat negeri ginseng sedang berjuang keras menangani rendahnya angka kelahiran, zona bebas anak-anak justru semakin ramai di sektor akomodasi negara tersebut.

Melansir Travel Weekly Asia, perhotelan di Korea selatan saat ini banyak memberlakukan kebijakan khusus dewasa yang bertujuan untuk menciptakan suasana damai dan berkelas bagi tamu dewasa. 

Tempat hiburan 'bebas anak-anak', semakin meningkat dan menimbulkan pertanyaan tentang inklusivitas serta bagaimana cara menyeimbangan beragam kebutuhan seluruh pelanggan.

Lotte Hotel Busan merupakan salah satu dari banyak hotel yang melakukan tren tersebut. Hotel ini secara eksklusif memperuntukkan kolam renang luarnya hanya untuk orang dewasa setelah matahari terbenam. 

7 Kota di Korea Selatan Bikin Bahagia

Kebijakan ini diberlakukan lantaran aktivitas malam hari yang dinilai tak cocok bagi anak-anak. L7 Haeundae di Busan menyusul dengan kebijakan yang serupa, yakni kolam renang hanya bisa diakses oleh orang dewasa setelah pukul 19.00 waktu setempat dan steril untuk anak-anak.

Sementara itu, resor Park Roche di Provinsi Gangwon tidak memperbolehkan pengunjung berusia 16 tahun ke bawah mengakses kolam renang dalam ruangan dan saunanya. 

Sedangkan, Douglas House di Grand Walkerhill di Seoul dengan tidak menerima tamu anak-anak di bawah 13 tahun dengan tujuan mengutamakan kenyamanan, istirahat, dan tidur nyenyak pelanggan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kolam Renang Korea Selatan Hotel
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/482/3176488//kolam_renang-djVJ_large.jpg
Viral! Kolam Renang Tak Ganti Air Sejak 1999, Ini Bahayanya bagi Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/482/3176539//kolam_berenang_koni-Orux_large.jpg
Viral Kolam Renang KONI Sario Tak Ganti Air sejak 1999, Efeknya Hepatitis hingga Diare 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173426//jet-J9e5_large.jpg
Wakasau Pimpin Inspeksi Pengadaan 6 Jet Tempur T-50i, 2 Unit Tiba di Indonesia November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/612/3170784//devano-2LoN_large.jpg
Devano Pamer Foto Bareng Lisa BLACKPINK, Netizen: Ini Asli Bukan Editan AI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/205/3166388//kdance-nqbD_large.JPG
Lewat K-Dance, Pemerintah Korsel Ingin Bangun Sinergi Budaya dengan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/1/3165934//menbud_fadli_zon_pertemuan_bilateral_ke_korea_selatan-gUnA_large.jpeg
Gelar Pertemuan dengan Republik Korea, Menbud Bangun Jejaring Budaya Lewat House of Indonesiana
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement