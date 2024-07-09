Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Camilan Sehat Bantu Kulit Cantik nan Terawat, Mulus!

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |18:36 WIB
3 Camilan Sehat Bantu Kulit Cantik nan Terawat, Mulus!
Camilan Sehat Bantu Kulit Cantik Terawat (Foto: Racool_studio/Freepik)
A
A
A

CAMILAN sehat banyak macamnya, mulai dari untuk kesehatan pencernaan hingga ada juga yang bisa membantu menutrisi kulit. Sehingga ketika dikonsumsi, bisa membantu kulit jadi terlihat cantik karena terawat.

Sebagian camilan sehat ini, hadir dengan kandungan tertentu di dalamnya yang bermanfaat alias memberikan dampak baik untuk kulit. Penasaran? Dikutip dari Vogue, Selasa (9/7/2024) berikut tiga camilan sehat yang bisa membantu kulit jadi cantik mulus dan terawat. 

1. Chia seed: Superfood ini, selain sarat antioksidan juga mengandung mineral dan serat, omega dan DHA yang tinggi yang baik untuk jantung.

Chia seed

Umumnya biji chia bisa dikonsumsi sebagai isian dari smoothies dan salad buah atau sayur, diminum bersama air lemon atau bisa  direndam di susu almond semalaman dan dikonsumsi sebagai dessert.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/482/3167455/demam-m6Kt_large.jpg
5 Makanan yang Cocok Dikonsumsi Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/298/3166499/otak-UYGu_large.jpg
6 Jenis Ikan yang Bisa Bantu Tingkatkan IQ Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/298/3165676/makanan-yDSW_large.jpg
5 Makanan Kaya Gizi Cegah Stunting Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/298/3165157/anak-LxPc_large.jpg
Manfaat Protein untuk Anak, Kunci Tumbuh Kembang si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/298/3158903/alpukat-L2fG_large.jpg
Super Food yang Bisa Bikin Kamu Lebih Sehat, Bertenaga dan Tidak Lapar Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/612/3158047/youtube-Jd0c_large.jpg
Kenali Manfaat Monk Fruit untuk Kesehatan yang Harus Kamu Tahu!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement