3 Camilan Sehat Bantu Kulit Cantik nan Terawat, Mulus!

CAMILAN sehat banyak macamnya, mulai dari untuk kesehatan pencernaan hingga ada juga yang bisa membantu menutrisi kulit. Sehingga ketika dikonsumsi, bisa membantu kulit jadi terlihat cantik karena terawat.

Sebagian camilan sehat ini, hadir dengan kandungan tertentu di dalamnya yang bermanfaat alias memberikan dampak baik untuk kulit. Penasaran? Dikutip dari Vogue, Selasa (9/7/2024) berikut tiga camilan sehat yang bisa membantu kulit jadi cantik mulus dan terawat.

1. Chia seed: Superfood ini, selain sarat antioksidan juga mengandung mineral dan serat, omega dan DHA yang tinggi yang baik untuk jantung.

Umumnya biji chia bisa dikonsumsi sebagai isian dari smoothies dan salad buah atau sayur, diminum bersama air lemon atau bisa direndam di susu almond semalaman dan dikonsumsi sebagai dessert.