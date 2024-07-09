Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Buah Lontar Dimakan Prilly Latuconsina Jadi Menu Diet, Apa Manfaatnya ke Tubuh?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |13:27 WIB
Buah Lontar Dimakan Prilly Latuconsina Jadi Menu Diet, Apa Manfaatnya ke Tubuh?
Buah Lontar Dimakan Prilly Latuconsina untuk Menu Diet (TikTok @prillylatuconsina15)
PRILLY Latuconsina sukses berdiet untuk menurunkan berat badannya. Lewat akun TikTok miliknya, Prilly belum lama ini membagikan menu diet clean eating yang ia konsumsi untuk menurunkan berat badannya.

Salah satu menu yang dikonsumsi bintang film Ku Kira Kau Rumah itu ialah buah lontar. Prilly mengatakan,  dirinya menyantap buah tersebut sebagai menu camilan sehari-hari karena kandungan vitamin yang tinggi dan juga  tidak terlalu banyak mengandung gula.

Lantas, seperti apa manfaat dari buah lontar untuk tubuh? Melansir Medindia, Selasa (9/7/2024), buah lontar terlihat bening dan berwarna putih pucat dengan rasa manis yang ringan ini diketahui sarat akan kandungan fosfor dan kalsium dengan kandungan lemak nol dan protein. Tak heran, buah ini jadi pilihan Prilly sebagai salah satu menu saat berdiet.

Buah lontar (Foto: Instagram @cahaya_mutiara_hati)
Buah lontar (Foto: Instagram @cahaya_mutiara_hati)

Selain itu, buah lontar juga dikenal kaya akan antioksidan, penurun kolesterol, efek anti kanker, dan perlindungan terhadap aterosklerosis. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kandungan tokotrienolnya yang ada di dalam buah tersebut.

 

