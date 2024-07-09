16 Serangga yang Legal Dimakan di Singapura, Ada Kecoa?

Badan Pangan Singapura (SFA) menyetujui 16 serangga boleh dikonsumsi, termasuk jangkrik, belalang, dan ulat sutera. Apakah kecoa ada di dalam daftar?

Menurut laporan SFA, pihaknya segera akan memberikan izin impor serangga dan produk serangga dari spesies yang dinilai memiliki tingkat kekhawatiran peraturan yang rendah. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran yang ditujukan kepada pedagang makanan olahan dan pakan ternak.

Ya, serangga yang legal dikonsumsi ini dapat dijadikan makanan untuk manusia atau pun sebagai pakan ternak hewan penghasil pangan.

Singapura terkenal dengan negara yang sangat ketat dalam aturan apa yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh masyarakatnya. Makanya, aturan soal serangga yang aman dikonsumsi ini pun masuk dalam pembahasan regulasi pemerintah.

"SFA pertama kali melakukan konsultasi publik mengenai regulasi serangga dan produk serangga pada akhir 2022," ungkap laporan CNA, dikutip MNC Portal, Selasa (9/7/2024).

Meski diizinkan untuk dikonsumsi, aturannya tetap sangat ketat. Misalnya, serangga yang boleh dimakan memang yang sesuai daftar SFA, produsen produk serangga tidak boleh memasukkan bahan kontaminan, dan pengolahan serangga dan produk serangga harus steril dan benar.

Kemudian, serangga yang layak dikonsumsi harus dipastikan dibudidayakan di tempat yang diatur dengan kontrol keamanan pangan yang benar, serangga tidak dipanen dari alam liar, dan produk akhirnya harus aman dikonsumsi.