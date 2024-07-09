Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pakaian Anant Ambani dan Radhika Merchant, Crazy Rich India Bertabur Emas dan Berlian

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |13:34 WIB
Pakaian Anant Ambani dan Radhika Merchant, Crazy Rich India Bertabur Emas dan Berlian
Pakaian Anant Ambani dan Radhika, Merchant Crazy Rich India Bertabur Emas dan Berlian (Foto: Reuters)
A
A
A

PERAYAAN pra-pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant menjadi pembicaraan karena dihelat dengan mewah. Sejumlah artis ternama dunia, bahkan hadir dalam perayaannya.

Terbaru, keluarga mempelai menggelar pesta sangeet mewah di Mumbai akhir pekan lalu. Namun yang menjadi viral adalah pakaian dari pasangan ini.

Sangeet merupakan perayaan berkumpulnya kedua keluarga dalam penyatuan anak-anak mereka. Upacara ini menawarkan jeda dari semua kesibukan persiapan pernikahan.

Pakaian Anant Ambani dan Radhika Merchant, Crazy Rich India Bertabur Emas dan Berlian (Foto: GQ India)
Pakaian Anant Ambani dan Radhika Merchant, Crazy Rich India Bertabur Emas dan Berlian (Foto: GQ India)

Para wanita dari keluarga berkumpul beberapa hari sebelum hari pernikahan dengan membawa dolak dan sendok, mengelilingi pengantin wanita dan menyanyikan lagu-lagu pernikahan tradisional.

Anant Ambani menggunakan setelan bandhgala bersulam biru tua yang disebut "The Midnight Garden" yang menampilkan zari, simpul Prancis, tikki , dan vasli untuk menciptakan perpaduan motif zardozi yang memukau.

"Kami telah membuat contoh kecil dan menunjukkannya kepada Anant dan dia benar-benar jatuh cinta padanya," kata perancang busana Anant dan Radhika, Abu Jani dan Sandeep Khosla seperti dikutip GQ India.

Namun, Anant Ambani memiliki satu permintaan khusus: "Agar kami membuat ulang ini menggunakan benang emas asli dan zari," kata duo desainer tersebut.

 

