HOME WOMEN LIFE

Viral Tukang Parkir Mirip Bruno Mars, Netizen: Kerjaan Sampingan Sebelum Konser

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |08:09 WIB
Viral Tukang Parkir Mirip Bruno Mars, Netizen: Kerjaan Sampingan Sebelum Konser
Viral Tukang Parkir Mirip Bruno Mars. (Foto: TikTok)
A
A
A

BRUNO Mars dipastikan akan menyapa penggemarnya di Indonesia pada September 2024 mendatang. Tapi, netizen sudah dihebohkan dengan kehadiran tukang parkir yang dinilai mirip dengan Bruno Mars.

Kemunculan tukang parkir yang dinilai mirip dengan Bruno Mars itu ditemukan dalam unggahan akun TikTok @spiyooonnnn membagikan sebuah video yang memperlihatkan salah seorang tukang parkir. 

Viral Tukang Parkir

Dalam video yang dibagikan, pemilik akun merekam  momen dimana tukang parkir tengah berbincang dengan seorang pengendara kendaraan roda yang ingin keluar dari tempat parkirnya.

Tukang parkir yang belum diketahui identitasnya itu mengenakan topi merah muda dengan kacamata hitam yang dipasang di topi tersebut. Tukang parkir tersebut juga mengenakan handuk di lehernya dengan pakaian berwarna biru, celana hitam, dan membawa bendera semaphore pramuka untuk mengarahkan pengendara.

Sontak, pemilik akun tersebut terkejut dan langsung tertawa melihat tukang parkir yang wajahnya milik Bruno Mars.  "Anjir Bruno Mars, Bruno Mars," teriak pemilik akun tersebut dengan histeris sambil tertawa dikutip dari unggahan TikTok @spiyooonnnn, Senin, 8 Juli 2024.

 

Video tersebut pun viral dan ditonton hingga 2,4 juta kali dan menuai beragam reaksi dari warganet. Banyak dari mereka yang menuliskan komentar nyeleneh karena merasa tukang parkir tersebut begitu mirip dengan Bruno Mars.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
