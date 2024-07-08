Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Restoran Sushi Ini Pekerjakan Karyawan Down Syndrome, Bikin Netizen Salut

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |07:08 WIB
Viral Restoran Sushi Ini Pekerjakan Karyawan Down Syndrome, Bikin Netizen Salut
Viral Restoran Sushi Pekerjakan Anak Difabel. (Foto: X)
A
A
A

RESTORAN sushi di Semarang, Jawa Tengah, mendadak menjadi sorotan netizen. Hal ini lantaran restoran tersebut mempekerjakan seorang karyawan berkebutuhan khusus.

Video itu viral usai diunggah akun X, @feedemady. Terlihat restoran sushi bernama Wasabi Sushi ini memiliki seorang waittres perempuan yang memgalami down syndrome.

Viral Restoran Sushi

“Ownernya keren pekerjanya juga keren,” tulis akun itu. 

Dalam video tersebut, terlihat karyawan itu begitu telaten dan penuh senyuman saat melayani para pelanggan di restoran tersebut. Terlihat ia membawakan pesanan untuk para pelanggan dan menatanya dengan rapi di atas meja.

Tak hanya pekerja berkebutuhan khusus ini, para karyawan lainnya juga turut ramah saat melayani pelanggan-pelanggan di restoran tersebut. Sementara itu, di akun Instagram, @veallenaisyah, terlihat karyawan berkebutuhan khusus ini juga begitu dirangkul oleh pemerja lainnya di restoran sushi tersebut. 

Nampak mereka kompak bekerja bersama dan terpancar senyum ceria di wajah mereka.

 

