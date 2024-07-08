Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Jillian Grace, Mantan Model Playboy Blasteran Amerika dan Kaukasia

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |06:07 WIB
5 Potret Jillian Grace, Mantan Model Playboy Blasteran Amerika dan Kaukasia
Mantan Model Playboy Jillian Grace. (Foto: Instagram)
A
A
A

JILLIAN Grace Harper adalah aktris sekaligus model Playboy yang besar di Washington. Meskipun orang Amerika, tapi dia memiliki etnis Kaukasia. Dia mengawali kariernya dengan tampil sebagai bintang tamu di acara Stern. 

Beruntung, editor Foto Senior "Playboy", Kevin Kuster, juga kebetulan hadir dalam episode yang sama dan secara otomatis menganggap Grace sebagai materi "Playboy" yang ideal. Dia melakukan pemotretan percobaan dan akhirnya terpilih menjadi Playmate of the Month pada edisi Maret 2005 dari majalah pria dewasa yang terkenal itu.

Parasnya yang cantik, ceria, dan ramping serta rambut pirang membuat dirinya tampil memesona dalam dunia modeling dan bahkan menjadi pelatih yodeling. Berikut beberapa potret cantiknya, seperti dilansir dari akun Instagram pribadinya @jilliangrace.

Black Leather Short
 Jillian Grace
Di potret pertamanya ini Jillian Grace tampil elegan dengan mengenakan black leather short, ia tampak sedang berpose seperti mafia dengan memegang pistol ditangannya serta ditambah make upnya yang sangat mendukung kesan sangar.

Cantik Seperti Barbie
 Jillian Grace
Jillian Grace tampil dengan gaya feminimnya yang terlihat sedang berpose memegang telepon bewarna pink di atas ranjang dengan mengenakan tank top berwarna pink bertuliskan “Barbie” yang dipadukan dengan mini pants serta rambut pirangnya yang panjang tersebut tampak ia seperti barbie sungguhan.

Jaket Pink
 Jillian Grace
Masih dengan nuansa pink Jillian Grace tampil stylish dengan mengenakan setelan tank top dan rok mini berwarna hitam yang dipadukan dengan jaket bulu berwarna pink serta ditambah dengan topi beret berwarna merah yang terkesan lebih terlihat cerah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/194/3171858/istri_purbaya-OtTj_large.jpg
Kisah Ida Yulidina, Istri Menkeu Purbaya yang Dulunya Seorang Mantan Model Kecantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/194/3090567/wanita_berusia_81_tahun_ikuti_ajang_kecantikan-Bdfr_large.jpg
Inspiratif, Wanita Berusia 81 Tahun Ikuti Ajang Kecantikan: Tahun Terbaik dalam Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/612/3057021/vieranni-Czu6_large.jpg
Potret Model Cantik Vieranni, Pamer Bare Face dengan Baju Oversized
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/612/3053891/velorina_elsatya-XCuq_large.jpg
Tampil Model Cantik Velorina Elsatya dengan Dress Minim, Auranya Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/612/3050377/adelia_ghisel-mPQ4_large.jpg
Model Adelia Ghisel Naik Kuda Pakai Baju Transparan, Bikin Netizen Halu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/612/3046356/jaclyn_swedberg-RkDW_large.jpg
5 Potret Cantik Jaclyn Swedberg, Mantan Model Majalah Dewasa yang Punya Paras Imut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement