5 Potret Jillian Grace, Mantan Model Playboy Blasteran Amerika dan Kaukasia

JILLIAN Grace Harper adalah aktris sekaligus model Playboy yang besar di Washington. Meskipun orang Amerika, tapi dia memiliki etnis Kaukasia. Dia mengawali kariernya dengan tampil sebagai bintang tamu di acara Stern.

Beruntung, editor Foto Senior "Playboy", Kevin Kuster, juga kebetulan hadir dalam episode yang sama dan secara otomatis menganggap Grace sebagai materi "Playboy" yang ideal. Dia melakukan pemotretan percobaan dan akhirnya terpilih menjadi Playmate of the Month pada edisi Maret 2005 dari majalah pria dewasa yang terkenal itu.

Parasnya yang cantik, ceria, dan ramping serta rambut pirang membuat dirinya tampil memesona dalam dunia modeling dan bahkan menjadi pelatih yodeling. Berikut beberapa potret cantiknya, seperti dilansir dari akun Instagram pribadinya @jilliangrace.

Black Leather Short



Di potret pertamanya ini Jillian Grace tampil elegan dengan mengenakan black leather short, ia tampak sedang berpose seperti mafia dengan memegang pistol ditangannya serta ditambah make upnya yang sangat mendukung kesan sangar.

Cantik Seperti Barbie



Jillian Grace tampil dengan gaya feminimnya yang terlihat sedang berpose memegang telepon bewarna pink di atas ranjang dengan mengenakan tank top berwarna pink bertuliskan “Barbie” yang dipadukan dengan mini pants serta rambut pirangnya yang panjang tersebut tampak ia seperti barbie sungguhan.

Jaket Pink



Masih dengan nuansa pink Jillian Grace tampil stylish dengan mengenakan setelan tank top dan rok mini berwarna hitam yang dipadukan dengan jaket bulu berwarna pink serta ditambah dengan topi beret berwarna merah yang terkesan lebih terlihat cerah.