Rayakan Ulang Tahun Pernikahan Ke-25, David Beckham dan Victoria Recreate Baju Pernikahannya

PASANGAN selebriti David David dan Victoria Beckham baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke 25. Untuk memperingatinya, dia pun menciptakan kembali momen ikonik mereka dengan berpose di singgasana ungu yang terkenal di hari pernikahan mereka.

Pasangan ini berbagi foto-foto nostalgia di Instagram dengan mengenakan pakaian ungu yang serasi seperti pada hari besar mereka di tahun 1999. Mantan Bintang sepak bola Manchester United, David Beckham mengumumkan pertunangannya dengan member Spice Girls, Victoria mereka pada 25 Januari 1998.



Pasangan tersebut membuat pengumuman di sebuah hotel mewah, mengakhiri spekulasi media mengenai tempat pernikahan. Dalam postingan Instagram mereka, pasangan itu menulis: "Lihat apa yang kami temukan..." sementara Victoria menambahkan: "Ya, masih cocok! Tidak percaya sudah 25 tahun dan masih ada cocok!"

David dan Victoria menikah pada tanggal 4 Juli 1999 di Kastil Luttrellstown di Irlandia dalam sebuah upacara intim yang dihadiri oleh 29 tamu, diikuti dengan pesta besar yang dihadiri oleh bintang-bintang terkenal.



Salah satu foto yang diunggah memperlihatkan mereka duduk di singgasana beludru ungu yang telah menjadi bagian dari sejarah budaya pop tahun 90-an. Pertama, mereka mengenakan pakaian satin ungu untuk tarian pertama mereka "It Had To Be You" oleh Frank Sinatra. Putra pertama mereka, Brooklyn, yang saat itu baru berusia empat bulan, juga mengenakan setelan jas berwarna ungu yang serasi.

Di hari pernikahannya sendiri, Victoria mengenakan gaun berwarna sampanye karya Vera Wang dan David mengenakan setelan jas berwarna emas dan krem ​​​​karya desainer Inggris Timothy Everest.