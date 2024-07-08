5 Potret Lily Chee Pacar Tobey Maguire, Beda 29 Tahun!

LILY Chee yang berprofesi sebagai model, aktris, dan influencer media sosial yang lahir pada 19 September 2003. Namanya kini semakin menarik perhatian publik karena hubungannya dengan Tobey Maguire, aktor terkenal yang dikenal sebagai pemeran Spiderman.

Perbedaan usia yang cukup mencolok, yakni 29 tahun, tidak menjadi penghalang bagi keduanya untuk menjalin hubungan. Kabar hubungan antara Tobey dan Lily pertama kali mencuat setelah pasangan ini terlihat memperingati perayaan kemerdekaan Amerika Serikat di New York bersama.

Seperti apa sosoknya? Menghimpun dari akun Instagram pribadinya, @lilychee, Senin (8/7/2024) simak ulasan lima potret Lily Chee, Pacar Tobey Maguire pemeran Spiderman yang usianya terpaut 29 tahun.

1. Model hits: Lily memulai karir modelingnya sejak usia sangat muda. Dia telah menjadi model untuk merek-merek terkenal seperti Dior, Valentino, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, dan banyak lagi.

2. Modis: Pada potret kedua, Lily terlihat berkunjung ke Museum Vatikan, dengan mengenakan celana denim dan jaket kulit hitam, menciptakan tampilan chic dan edgy dengan rambut tergerai bebas dan makeup natural.