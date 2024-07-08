Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Lily Chee Pacar Tobey Maguire, Beda 29 Tahun!

Dita Pramesti , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |19:30 WIB
5 Potret Lily Chee Pacar Tobey Maguire, Beda 29 Tahun!
Potret Lily Chee Pacar Tobey Maguire (Foto: Instagram @lilychee)
A
A
A

LILY Chee yang berprofesi sebagai model, aktris, dan influencer media sosial yang lahir pada 19 September 2003. Namanya kini semakin menarik perhatian publik karena hubungannya dengan Tobey Maguire, aktor terkenal yang dikenal sebagai pemeran Spiderman.

Perbedaan usia yang cukup mencolok, yakni 29 tahun, tidak menjadi penghalang bagi keduanya untuk menjalin hubungan. Kabar hubungan antara Tobey dan Lily pertama kali mencuat setelah pasangan ini terlihat memperingati perayaan kemerdekaan Amerika Serikat di New York bersama.

Seperti apa sosoknya? Menghimpun dari akun Instagram pribadinya, @lilychee, Senin (8/7/2024) simak ulasan lima potret Lily Chee, Pacar Tobey Maguire pemeran Spiderman yang usianya terpaut 29 tahun.

1. Model hits:  Lily memulai karir modelingnya sejak usia sangat muda. Dia telah menjadi model untuk merek-merek terkenal seperti Dior, Valentino, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, dan banyak lagi.

Lily Chee

2. Modis: Pada potret kedua, Lily terlihat berkunjung ke Museum Vatikan, dengan mengenakan celana denim dan jaket kulit hitam, menciptakan tampilan chic dan edgy dengan rambut tergerai bebas dan makeup natural.

Lily Chee

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement